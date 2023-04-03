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Fazıl Say'dan çok konuşulacak Ali Koç paylaşımı: Hemen gidiyorsun!

Fazıl Say sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 4-2'lik ağır mağlubiyete tepki gösterdi. 

03 Nisan 2023 Pazartesi 13:54
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Fazıl Say'dan çok konuşulacak Ali Koç paylaşımı: Hemen gidiyorsun!
Haber:Ayşegül Bedir Akosman

Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Beşiktaş'a 4-2 mağlup olan Fenerbahçe'ye taraftarlardan sonra tepkiler gelmeye devam ediyor.

Fazıl Say sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, 

"Ali Koç hemen gidiyorsun. Hemen!

@Fenerbahce den git. Hemen!!! Bu akşam! 10 kişiden 4 gol yedik. 5 yıldır hiç birşey yapamadın! Hiç bir şey. Baskette, futbolda! Rezillik! Rezalet! Hemen topla bavulunu! Git !!!! Adını hatırlayan olmayacak anmak isteyen de!! Topla git! Hemen" diyerek tepki gösterdi. 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Son Güncelleme: 03.04.2023 14:08
Anahtar Kelimeler:
FazılSayAliKoç
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