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Fenerbahçe - AEK Larnaca: 2 - 0

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu üçüncü maçında Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden AEK Larnaca'yı 2-0 mağlup etti. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 26'ncı dakikada Batshuayi ve 79'uncu dakikada Mamas kendi kalesine kaydetti.

06 Ekim 2022 Perşembe 22:19
Fenerbahçe - AEK Larnaca: 2 - 0

10'uncu dakikada Lincoln'ün kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Piric'ten döndü. Dönen topla buluşan Alioski'nin vuruşunda  top yine kaleci Piric'te kaldı. 

17'nci dakikada Lincoln'ün pasıyla savunma arkasına sarkan Rossi'nin kaleci ile karşı karşıya kalarak vuruşunda meşin yuvarlağa Piric sahip oldu.

26'ncı dakikada Fenerbahçe öne geçti. Rossi'nin pasında topla buluşan Batshuayi'nin kaleciyle karşı karşıya durumda bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

35'inci dakikada rakibinden topu kapan İsmail Yüksek, meşin yuvarlağı ceza sahası içinde Emre Mor'a aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Piric, topu oyun alanına çeldi. 

51'inci dakikada Rossi'nin pasında topla buluşan Crespo'nun ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti. 

52'nci dakikada Rossi'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Osayi-Samuel'in vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

55'inci dakikada Rossi'nin pasında topla buluşan Emre Mor'un ceza sahası sağ çaprazından rakiplerini geçerek vuruşunda kaleci Piric'ten seken top kale direğine çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu Piric kontrol etti.

65'inci dakikada Alioski'nin kaleci Altay'a hatalı pasında topla buluşan Faraj, meşin yuvarlağa sahip oldu. Bu oyuncunun Altay ile karşı karşıya aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

79'uncu dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Rossi ortasını yaptı. Szala'nin kafa vuruşunda Mamas'a çarpan top ağlarla buluştu: 2-0.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahasında AEK Larnaca'yı 2-0 mağlup etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeUEFA Avrupa Ligi B GrubuAEK LarnacaFutbol
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