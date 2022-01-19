Fenerbahçe - Altay: 2-1

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 22’nci haftasında Fenerbahçe, sahasında Altay’ı 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri, 37’nci dakikada İrfan Can Kahveci ve 72’nci dakikada Serdar Dursun kaydetti. Deplasman ekibinin tek sayısı ise 14’üncü dakikada Rayan’dan geldi.