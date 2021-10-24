Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor: 1-2

4’üncü dakikada Pelkas’ın ortasında penaltı noktasında topu göğsüyle yumuşatan Serdar Dursun’un dönerek vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Serkan’da kaldı.

12’nci dakikada rakibinden topu kapan Gustavo’nun pasında topla buluşan Serdar Dursun’un ceza sahası içinde yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Serkan’da kaldı.

29’uncu dakikada Tisserand’ın sağdan ortasında Fatih Aksoy’un müdahalesiyle meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

38’inci dakikada sağdan Nazım’ın ortasında ceza sahası içindeki Pelkas vuramadı. Topla buluşan Ferdi’nin kafa vuruşunda Rossi’nin göğsüne çarpan meşin yuvarlağı kaleci Serkan son anda çizgiden çıkardı.

66’ncı dakikada Pelkas’ın pasında topla buluşarak sağdan ceza sahasına giren Nazım'ın şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

74’üncü dakikada ceza sahası içinde rakibe çarpan topu önünde bulan Serdar’ın vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

75’inci dakikada Aytemiz Alanyaspor üstünlüğü yakaladı. Sağdan topla son çizgiye kadar inen Efecan’ın çevirdiği topla buluşan Emre Akbaba’nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

80’inci dakikada Fenerbahçe mücadelede eşitliği yakaladı. Soldan Novak’ın ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Serdar Dursun’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

87’nci dakikada sağdan Ferdi’nin ortasında arka direkte topla buluşan Novak’ın kafa vuruşunda kaleci Serkan meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

90+3’üncü dakikada Aytemiz Alanyaspor bir kez daha öne geçti. Candeias’ın ortasında Milunovic’in kafa ile indirdiği topla arka direkte buluşan Efkan’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.

Mücadele 2-1 Aytemiz Alanyaspor üstünlüğü ile sona erdi.

NOVAK KARARI DÜZELTTİRDİ

Fenerbahçeli futbolcu Novak, hakem Halil Umut Meler’in kararını düzelttirdi. Karşılaşmanın 27’nci dakikasında mücadelenin hakemi Halil Umut Meler, elle oynama sebebiyle Fenerbahçe lehine serbest vuruş kararı verdi. Centilmence bir davranışa imza atan Novak, hakemi uyararak topa elle kendisinin müdahale ettiğini belirterek kararın değişmesini sağladı.

TARAFTARLARDAN İSTİFA SESLERİ

Tribünlerde yer alan sarı lacivertli taraftarlar, mücadelenin son anlarında teknik direktör Vitor Pereira'yı istifaya davet etti. Taraftarlar sonrasında ise hep bir ağızdan "Ali Koç ve yönetim istifa" şeklinde tezahüratlarda bulunarak tepkilerini dile getirdi. Ayrıca futbolcuların taraftarlara doğru yönelmesinin ardından taraftarlar futbolcuları ıslıkladı ve tepki gösterdi.

STAT: Ülker

HAKEMLER: Halit Umut Meler, Ekrem Kan, İlker Takpak

FENERBAHÇE: Berke - Tisserand, Szalai, Novak, Nazım (Dk.72 Crespo), Gustavo, Zajc (Dk.71 Sosa), Ferdi, Pelkas (Dk.81 Mesut), Rossi (Dk.71 Valencia), Serdar Dursun

AYTEMİZ ALANYASPOR: Serkan - Juanfran, Fatih, Milunovic, Borja, Umut, Joao Novais (Dk.74 Efkan), Efecan (Dk.82 Candeias), Emre (Dk.90 Leroy Fer), Davidson (DK.90+1 Oğuz), Diedhiou

GOLLER: Dk.80 Serdar Dursun (Fenerbahçe) - Dk.75 Emre Akbaba, Dk.90+3 Efkan Bekiroğlu (Aytemiz Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Zajc, Novak (Fenerbahçe) - Novais (Aytemiz Alanyaspor)