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FenerbahÃ§e - BaÅŸakÅŸehir: 1-0

FenerbahÃ§e, Spor Toto SÃ¼per Lig'in 11'inci haftasÄ±nda kendi sahasÄ±nda Medipol BaÅŸakÅŸehir'i 1-0 maÄŸlup etti. SarÄ±-lacivertli takÄ±ma galibiyeti getiren golÃ¼ 84'Ã¼ncÃ¼ dakikada Rossi kaydetti.

22 Ekim 2022 Cumartesi 22:20
FenerbahÃ§e - BaÅŸakÅŸehir: 1-0

19'uncu dakikada BaÅŸakÅŸehir tehlikeli geldi. Deniz TÃ¼rÃ¼Ã§'Ã¼n kendi yarÄ± alanÄ±ndan attÄ±ÄŸÄ± pasla saÄŸ kanatta hareketlenen Traore, meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± kontrol ettikten sonra saÄŸ kanattan iÃ§eri girdi. Serdar Aziz'den sÄ±yrÄ±lan Traore'nin sol ayaÄŸÄ±yla mÃ¼sait pozisyonda yaptÄ±ÄŸÄ± vuruÅŸta meÅŸin yuvarlak Ã¼stten dÄ±ÅŸarÄ± gitti.

31'inci dakikada Crespo'nun pasÄ±yla BaÅŸakÅŸehir yarÄ± sahasÄ±nÄ±n ortalarÄ±nda topla buluÅŸan Ä°rfan Can'Ä±n meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± kontrol ettikten sonra sol ayaÄŸÄ±yla ceza sahasÄ± yayÄ±nÄ±n gerisinden yaptÄ±ÄŸÄ± vuruÅŸta meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± kaleci Volkan uÃ§arak kornere Ã§eldi.

32'nci dakikada Ferdi'nin sol kanattan saÄŸ ayaÄŸÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± ortada topla buluÅŸan Batshuayi'nin kafa vuruÅŸunda kaleci Volkan son anda meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± kornere tokatladÄ±.

42'nci dakikada Crespo'nun kullandÄ±ÄŸÄ± serbest vuruÅŸta arka direkte Gustavo Henrique'nin indirdiÄŸi topla altÄ±pas Ã¼zerinde buluÅŸan Serdar Aziz'in dokunuÅŸunda meÅŸin yuvarlak Ã¼st aÄŸlarda kaldÄ±.

Ä°lk yarÄ± 0-0 sona erdi.

49'uncu dakikada Okaka'nÄ±n pasÄ±yla saÄŸ kanatta topla buluÅŸan Traore'nin ceza sahasÄ± yayÄ±na yakÄ±n bir noktadan sol ayaÄŸÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± vuruÅŸta meÅŸin yuvarlak Ã¼stten dÄ±ÅŸarÄ± gitti.

84'Ã¼ncÃ¼ dakikada FenerbahÃ§e Ã¶ne geÃ§ti. BaÅŸakÅŸehir'in ceza sahasÄ±ndan Ã§Ä±karken kaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± topta Arao'nun pasÄ±yla buluÅŸan Rossi'nin ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndan kaleyi cepheden gÃ¶ren yerden Ã§ektiÄŸi ÅŸut aÄŸlarla buluÅŸtu: 1-0.

90+3'Ã¼ncÃ¼ dakikada BaÅŸakÅŸehir beraberliÄŸe yaklaÅŸtÄ±. Keny'nin saÄŸ kanattan ortasÄ±nda Aleksic ceza sahasÄ±nda geliÅŸine vurdu, kaleci Altay topu kornere Ã§eldi.

MÃ¼cadeleyi FenerbahÃ§e 1-0 kazandÄ±.Â 

TRÄ°BÃœNLERDEN ALTAY'A BÃœYÃœK DESTEK

FenerbahÃ§eli taraftarlar, karÅŸÄ±laÅŸma Ã¶ncesi takÄ±m kaptanÄ± Altay BayÄ±ndÄ±r'a bÃ¼yÃ¼k destek verdi. GeÃ§tiÄŸimiz hafta oynanan MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ maÃ§Ä±nÄ±n ardÄ±ndan teknik direktÃ¶r Jorge Jesus'un yaptÄ±ÄŸÄ±, "Cumartesi gÃ¼nÃ¼ oynayacaÄŸÄ±mÄ±z maÃ§a taraftarÄ± davet ediyorum ve Altay BayÄ±ndÄ±r'Ä± tribÃ¼ne Ã§aÄŸÄ±rmalarÄ±nÄ± istiyorum" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±na kulak veren sarÄ±-lacivertli taraftarlar, karÅŸÄ±laÅŸma Ã¶ncesi Ä±sÄ±nmaya Ã§Ä±kan milli oyuncu lehine tezahÃ¼ratlarda bulundu. Altay BayÄ±ndÄ±r, tribÃ¼nleri selamlayarak bu desteÄŸe karÅŸÄ±lÄ±k verdi.

MADEN KAZASINDA YARALANAN MADENCÄ°LERÄ°N Ã‡OCUKLARI STATTA AÄžIRLANDI

FenerbahÃ§e KulÃ¼bÃ¼, Medipol BaÅŸakÅŸehir'i konuk ettiÄŸi karÅŸÄ±laÅŸmada, BartÄ±n'da meydana gelen maden kazasÄ±nda yaralanan ve Ä°stanbul'da tedavisi devam eden madencilerin Ã§ocuklarÄ±nÄ± Ãœlker Stadyumu FenerbahÃ§e ÅžÃ¼krÃ¼ SaracoÄŸlu Spor Kompleksi yÃ¶netim locasÄ±nda misafir etti.

FenerbahÃ§e YÃ¼ksek Divan Kurulu BaÅŸkanÄ± UÄŸur DÃ¼ndar ile yÃ¶netim kurulu Ã¼yesi RuÅŸen Ã‡etin, MHP Ä°stanbul Milletvekili Arzu Erdem'in refakat ettiÄŸi misafirlerle yakÄ±ndan ilgilenirken, bir sÃ¼re sohbet edip fotoÄŸraf da Ã§ektirdi.

Konuklar, daha sonra Ãœlker Stadyumu FenerbahÃ§e ÅžÃ¼krÃ¼ SaracoÄŸlu Spor Kompleksi'nde karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± izledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SÃ¼per LigFutbolFenerbahÃ§eBaÅŸakÅŸehir
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