Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE
BİST
5.108,96
ALTIN
1.244,84
DOLAR
19,37
STERLİN
24,14
EURO
21,35
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SAHA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
Son Dakika
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YEŞİL ALAN...
HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI EĞİTİM VE...
PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 1. BÖLGE MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ
Son Dakika
PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR T.C DEVLET...
FTA KARTI, ELDİVEN VE MASKE SATIN ALINACAKTIR İSTANBUL ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI
Son Dakika
FTA KARTI, ELDİVEN VE MASKE...

Fenerbahçe, Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde finale yükseldi

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde İtalya temsilcisi Beretta Famila'yı 77-70 yenen Fenerbahçe Alagöz Holding, finale yükseldi.

14 Nisan 2023 Cuma 18:37
0 Okunma
Fenerbahçe, Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde finale yükseldi
Prag

Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen organizasyonun yarı finalinde Beretta Famila ile karşılaşan sarı-lacivertli ekip, ilk periyodu 21-16, devreyi ise 40-36 geride kapattı

Maçın ikinci yarısına daha iyi başlayan ve etkili savunma yapan Fenerbahçe Alagöz Holding, üçüncü çeyreği 61-54 önde tamamladı.

Son periyotta skor üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertliler, salondan 77-70 galip ayrılarak finale çıktı.

Fenerbahçe Alagöz Holding, 16 Nisan Pazar günü oynanacak finalde ZVVZ USK Prag (Çekya)-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
BasketbolFIBAKadınlarAvrupaLigiDörtlüFinalFenerbahçeAlagözHolding
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Voleybolda "Süper Türk finalinin" biletleri satışa çıktı
Voleybolda "Süper Türk finalinin" biletleri satışa çıktı
Depremzede milli sporcu, katıldığı iki turnuvadan da madalyayla döndü
Depremzede milli sporcu, katıldığı iki turnuvadan da madalyayla döndü
Avrupa şampiyonalarında finallerin güreşçisi Süleyman Atlı
Avrupa şampiyonalarında finallerin güreşçisi Süleyman Atlı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans