FenerbahÃ§e Beko, Dimitris Itoudis ile uÃ§uÅŸ moduna geÃ§ti

Ä°STANBUL -Â FenerbahÃ§e Beko Erkek Basketbol TakÄ±mÄ±, yeni baÅŸantrenÃ¶rÃ¼ Dimitris Itoudis ile birlikte sezona hÄ±zlÄ± bir giriÅŸ yaptÄ±.



Sezonun ilk resmi maÃ§Ä±nda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KupasÄ±'nda Anadolu Efes ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelen sarÄ±-lacivertli ekip, sahadan 71-62 maÄŸlup ayrÄ±larak kupayÄ± rakibine kaptÄ±rdÄ±. Bu maÃ§Ä±n ardÄ±ndan TÃ¼rkiye Sigorta Basketbol SÃ¼per Ligi ve Turkish Airlines EuroLeague'de toplamda 6 maÃ§a Ã§Ä±kan FenerbahÃ§e Beko, bu maÃ§larÄ±n hepsinden galibiyetle ayrÄ±larak sezona kayÄ±psÄ±z baÅŸladÄ±.



Basketbol SÃ¼per Ligi'nde kendi sahasÄ±nda BahÃ§eÅŸehir Koleji'ni 78-72, deplasmanda Onvo BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece Basketbol'u 85-80 ve evinde AYOS Konyaspor Basketbol'u 85-71 maÄŸlup ederek lige 3'te 3 ile baÅŸlayan son ÅŸampiyon, Turkish Airlines EuroLeague'de ise deplasmanda Bayern MÃ¼nih'i 74-62 ve evinde Maccabi Playtika Tel Aviv'i 86-71, LDLC ASVEL Villeurbanne'yi 84-63 ile geÃ§erek iki kulvarda da firesiz olarak yoluna devam etti.



EUROLEAGUE'DEKÄ° TÃœM GALÄ°BÄ°YETLERDE Ã‡Ä°FT HANE FARK



Itoudis'in FenerbahÃ§e Beko'su, Turkish Airlines EuroLeague Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± 3 maÃ§ta da rakiplerine Ã§ift hane fark atmayÄ± baÅŸardÄ±. Ä°lk maÃ§Ä±nda deplasmanda Bayern MÃ¼nih'e 12 sayÄ± fark atan sarÄ±-lacivertli ekip, kendi sahasÄ±nda karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± Maccabi Tel Aviv'e 15 sayÄ± fark, ASVEL'e ise 21 sayÄ± fark attÄ±.



7 Ä°SÄ°M AYRILDI, 8 Ä°SÄ°M KATILDI



GeÃ§en sezon Basketbol SÃ¼per Ligi Play-Off Finali'nde Anadolu Efes'i geÃ§erek ÅŸampiyonluÄŸa ulaÅŸan sarÄ±-lacivertli ekip, bu zafere raÄŸmen sezon baÅŸÄ±nda kabuk deÄŸiÅŸtirme kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±. KoÃ§ Aleksandar Djordjevic ile yollarÄ± ayÄ±ran ve Yunan baÅŸantrenÃ¶r Dimitris Itoudis'i direksiyona geÃ§iren FenerbahÃ§e Beko, kadronun bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde deÄŸiÅŸikliÄŸe gitti. 7 isim ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±ran ve 8 transfer yaparak bÃ¼yÃ¼k bir kabuk deÄŸiÅŸimi yaÅŸayan sarÄ±-lacivertliler, bu kadar kÃ¶klÃ¼ bir deÄŸiÅŸikliÄŸe raÄŸmen sezon baÅŸlangÄ±cÄ±nda oldukÃ§a hazÄ±r gÃ¶zÃ¼ktÃ¼.



FenerbahÃ§e Beko'da Nando De Colo, Jan Vesely, Danilo Barthel, Markel Starks, Ahmet DÃ¼verioÄŸlu, Jehyve Floyd ve Achille Polonara takÄ±mdan ayrÄ±lÄ±rken, bu oyuncularÄ±n yerine Nemanja Bjelica, Nick Calathes, Scottie Wilbekin, Carsen Edwards, Nigel Hayes-Davis, Johnathan Motley, Tonye Jekiri ve Samet Geyik dahil olmuÅŸtu.



1 AY Ã–NCE TAKIMIN BAÅžINA GEÃ‡TÄ°



CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KupasÄ±'nÄ±n ardÄ±ndan sezona 6'da 6 ile baÅŸlayan FenerbahÃ§e Beko'da baÅŸantrenÃ¶r Dimitris Itoudis, takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±na geÃ§eli henÃ¼z 1 ay oldu. Yaz aylarÄ±nda EuroBasket 2022'de mÃ¼cadele eden Yunanistan Milli TakÄ±mÄ±'nÄ±n baÅŸÄ±nda yer alan Itoudis, sarÄ±-lacivertli takÄ±mla ilk antrenmanÄ±na 18 EylÃ¼l'de Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±. 1 ay gibi kÄ±sa bir sÃ¼rede hem camiaya ayak uyduran hem de takÄ±mÄ±na oyun anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ± adapte eden Itoudis, bu anlamda da bÃ¼yÃ¼k alkÄ±ÅŸ topladÄ±.



BJELICA FORMA GÄ°YEMEDÄ°



SarÄ±-lacivertli ekibin 6 maÃ§lÄ±k galibiyet serisi yakaladÄ±ÄŸÄ± bu dÃ¶nemde, sezonun en Ã¶nemli transferlerinden olan Nemanja Bjelica, sakatlÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± sÃ¼re alamadÄ±. 34 yaÅŸÄ±ndaki SÄ±rp uzundan hiÃ§ faydalanamamasÄ±na raÄŸmen zorlu maÃ§ takviminde firesiz olarak yoluna devam eden sarÄ±-lacivertlilerde, bu durum da yÃ¶netimin ve taraftarlarÄ±n Yunan baÅŸantrenÃ¶re gÃ¼venini artÄ±ran etkenlerden birisi oldu.



ITOUDIS: FENERBAHÃ‡E FORMASINI GÄ°YEN HERKES SAHAYA Ã‡IKACAK VE ELÄ°NDEN GELENÄ° YAPACAK



ASVEL galibiyetinin ardÄ±ndan takÄ±mla ve oyuncularla ilgili deÄŸerlendirmelerde bulunan Dimitris Itoudis, sarÄ±-lacivertli takÄ±mÄ±n formasÄ±nÄ± giyen herkesin sahada elinden geleni yapmak zorunda olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izerek, "BazÄ± eksiklerimiz var ama neredeyse tam kadroyuz. GeliÅŸim gÃ¶steriyoruz. Zamana ve Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸmaya ihtiyacÄ±mÄ±z var. Biz birbirimize yardÄ±mcÄ± olmak iÃ§in buradayÄ±z. Herkes birbirine yardÄ±mcÄ± oluyor. TakÄ±mÄ±m rakiplere kolay hiÃ§bir ÅŸeyin iznini vermeyecek. VerdiÄŸimiz sÃ¶z buydu. Harika bir organizasyon iÃ§in oynuyoruz ve elimizden gelenin en iyisini yapacaÄŸÄ±z. FenerbahÃ§e formasÄ±nÄ± giyen herkes sahaya Ã§Ä±kacak ve elinden geleni yapacak. FenerbahÃ§e taraftarlarÄ± her yerde ve bu salon muhtemelen sÃ¼rekli kapalÄ± giÅŸe olacak. Sinerji Ã§ok Ã¶nemli. Sahada olduÄŸumuz zaman kendimizi unutmalÄ± ve Ã¶zelliklerimizi takÄ±mÄ±n iyiliÄŸi iÃ§in kullanmalÄ±yÄ±z. Benim oyuncularÄ±m da bunlarÄ± yapÄ±yor" ifadelerini kullandÄ±.