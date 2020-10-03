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Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız: 77 - 63

THY Euroleague’in ilk haftasında Fenerbahçe Beko sahasında Kızılyıldız'ı 77-63 mağlup etti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
03 Ekim 2020 Cumartesi 08:18
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Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız: 77 - 63

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Luigi Lamonica, Olegs Latisevs, Milan Nedovic

FENERBAHÇE BEKO: Vesely 8, Ulanovas 13, Brown 17, Ali Muhammed 11, De Colo 12, Ahmet Düverioğlu 1, Barthel 5, Hamilton, Melih Mahmutoğlu 2, Pierre 3, Eddie 5

KIZILYILDIZ: Hall 2, Loyd 15, Simonovic, Jagodic-Kuridza 5, Lazic, Kuzmic 7, Walden 9, Davidovac 5, Reath 4, Dobric 6

1’İNCİ PERİYOT: 24-20

DEVRE: 42-30

3’ÜNCÜ PERİYOT: 57-41

Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 17 sayıyla Fenerbahçe Beko’dan Lorenzo Brown oldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
THY EuroleagueFenerbahçe BekoKızılyıldız
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