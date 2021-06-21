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Fenerbahçe Beko, Marial Shayok'u transfer etti

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
21 Haziran 2021 Pazartesi 15:24
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Fenerbahçe Beko, Marial Shayok'u transfer etti

İSTANBUL - Fenerbahçe Beko, 25 yaşındaki Kanadalı guard-forvet Marial Shayok ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı.

Sarı-lacivertliler, yeni sezon kadro planlamaları kapsamında, son sezonunu ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor’da geçiren Marial Shayok’u renklerine bağladı. Geçen sezon ocak ayında Frutti Extra Bursaspor’a transfer olan 1.96’lık oyuncu, 12 maçta, 18.9 sayı, 6.9 ribaund, 4.2 asistlik ortalama yakaladı.

Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, "Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Marial Shayok’a hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe BekoMarial ShayokTransfer
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