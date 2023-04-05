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Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde galibiyet peşinde

THY Avrupa Ligi 33. hafta maçında yarın Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Dimitris Itoudis, sezonun en iyi maçlarından birini oynayabilmek için motive olduklarını belirtti.

05 Nisan 2023 Çarşamba 18:47
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Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde galibiyet peşinde
İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamalarda, Başantrenör Dimitris Itoudis ve Amerikalı oyuncu Carsen Edwards'ın THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes maçına ilişkin görüşlerine yer verildi.

Başantrenör Itoudis, maçın önemine dikkati çekerek, "Her iki takım için de çok önemli bir mücadele olacak. Salonumuzun tamamen dolu olmasını ve taraftarlarımızın oyuncularımıza destek vermelerini bekliyoruz. Takım olarak bu sezonun en iyi maçlarından birini oynayabilmek için motive, kararlı ve istekliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'li oyuncu Carsen Edwards ise açıklamada, "Kesinlikle iyi bir maç çıkarmalıyız ve savunmaya odaklanmalıyız. Rakibimiz çok iyi bir takım. Özellikle dış atışlarda çok etkililer. Onları savunmamızla durdurabilmemiz gerekiyor. Bu karşılaşmada odak noktamız mümkün olan en sert şekilde oynamak olacak." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi play-off'a kalma yarışında takımların kritik bir sürece girdiği 33. haftada yarın saat 20.45'de, Ülker Etkinlik ve Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeBekoTHYAvrupaLigiAnadoluEfesDimitrisItoudis
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