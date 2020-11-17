Fenerbahçe'de Gençlerbirliği hazırlıkları devam etti

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde, milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman, ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Pas çalışması ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Serdar Aziz, Jose Sosa, Mbwana Samatta ve Tolga Ciğerci takımla birlikte çalışırken, Gökhan Gönül ve Harun Tekin'in tedavilerine devam edildi. Sinan Gümüş ile Diego Perotti ise rejenerasyon çalışması ile idmanı tamamladı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.