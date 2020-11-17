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Fenerbahçe'de Gençlerbirliği hazırlıkları devam etti

Fenerbahçe, Süper Lig'de Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
17 Kasım 2020 Salı 15:51
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Fenerbahçe'de Gençlerbirliği hazırlıkları devam etti

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde, milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman, ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Pas çalışması ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Serdar Aziz, Jose Sosa, Mbwana Samatta ve Tolga Ciğerci takımla birlikte çalışırken, Gökhan Gönül ve Harun Tekin'in tedavilerine devam edildi. Sinan Gümüş ile Diego Perotti ise rejenerasyon çalışması ile idmanı tamamladı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeFutbolIdmanAntrenman
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