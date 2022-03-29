Fenerbahçe'de Jin-ho Jo, A Takım'la çalıştı

İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig’in 31’inci haftasında cumartesi günü deplasmanda Yukatel Kayserispor’a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti.



Can Bartu Tesisleri'nde ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yapan oyuncular, bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı. Antrenmana Milli Takım kamplarında bulunan futbolcular katılmadı.



Sarı-lacivertli ekipte Szalai ile milli takımından dönen Dimitris Pelkas takımdan ayrı özel program dahilinde çalışırken, Futbol Akademi'nin yeni transferi Güney Koreli orta saha oyuncusu Jin-ho Jo da A Takım'la birlikte çalıştı.



Sarı-lacivertliler, Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.