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Fenerbahçe'de Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
11 Mayıs 2022 Çarşamba 16:04
Fenerbahçe'de Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor

İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig'in 37'nci haftasında sahasında pazar günü saat 19.00'da VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. 

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Sahada gerçekleştirilen çabukluk ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçın ardından bireysel çalışmalarla sona erdi. 

PELKAS, ARDA VE CRESPO’NUN TEDAVİLERİNE DEVAM EDİLDİ

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Dimitris Pelkas, Arda Güler ve Miguel Crespo’nun tedavilerine devam edildi. Bright Osayi-Samuel ve Serdar Aziz ise kendileri için hazırlanan özel program dahilinde çalıştı.

Fenerbahçe, VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeHazırlıkKaragümrük
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