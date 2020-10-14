Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 27
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1181
ALTIN
485.253
DOLAR
7.9260
STERLİN
10.3291
EURO
9.3128
Fenerbahçe'de Rodrigues idmanı yarıda bıraktı
Fenerbahçe'de Rodrigues idmanı yarıda bıraktı
“Baş ağrıları beyin tümörünün habercisi olabilir”
“Baş ağrıları beyin tümörünün habercisi...
Bursa'da 500 polisle şafak operasyonu 
Son Dakika
Bursa'da 500 polisle şafak operasyonu 
Ticaret Bakanı Pekcan'dan önemli açıklama
Son Dakika
Ticaret Bakanı Pekcan'dan önemli açıklama

Fenerbahçe'de Rodrigues idmanı yarıda bıraktı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5'inci haftasında 18 Ekim Pazar günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
14 Ekim 2020 Çarşamba 15:52
0 Okunma
Fenerbahçe'de Rodrigues idmanı yarıda bıraktı

İSTANBUL - Can Bartu Tesisler'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen çalışma saat 11.00'de başladı. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin pas çalışması yapan sarı-lacivertli oyuncular, idmanı dar alanda gerçekleştirdikleri çift kale maçlarla tamamladı. 

Sarı-lacivertli oyunculardan Diego Perotti takımdan ayrı düz koşulara başlarken, üst adelesinde sertleşme ve ağrı şikayeti bulunan Gökhan Gönül takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı. Kasık ağrısı sebebiyle Garry Rodrigues antrenmanı yarıda bırakırken, milli takımdan dönen Mbwana Samatta ile dün belindeki ağrılar sebebiyle antrenmanda yer almayan Serdar Aziz takımla çalıştı. 

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeSüper LigRodrigues Idmanı Yarıda Bıraktı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akrobasi pilotu Dario Costa: En unutamadığım ülke Türkiye
Akrobasi pilotu Dario Costa: En unutamadığım ülke Türkiye
Ümit Milli Takım, İngiltere karşısında
Ümit Milli Takım, İngiltere karşısında
Anadolu Efes, Almanya'ya gitti
Anadolu Efes, Almanya'ya gitti
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans