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Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
04 Mart 2022 Cuma 13:43
Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor

İSTANBUL -  Spor Toto Süper Lig’in 28’inci haftasında pazar günü Trabzonspor’u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Samandıra Can Bartu Tesisleri’ndeki idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Isınma hareketleri ile başlayan antrenmanın 5’e 2 ve pas çalışmalarının yapıldığı basına kapalı bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirildi. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Valencia, Ferdi Kadıoğlu, Gustavo ve Novak idmanda yer almadı.

Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeTrabzonspor Maçı
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