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Fenerbahçe'de yabancı sayısı düşüyor

30 Ağustos 2022 Salı 11:46
Fenerbahçe'de yabancı sayısı düşüyor

İSTANBUL -  Transfer sezonunda sona yaklaşılırken Fenerbahçe, kadrodaki fazla isimlerle yollarını ayırmaya devam ediyor.

Fenerbahçe, kadrodaki yabancı sayısını indirmeye çalışırken takıma yeni eklenecek isimleri de netleştirmeye çalışıyor. Sarı-lacivertliler, 2022-23 sezonu birinci transfer döneminin bitimi olan 8 eylüle kadar kadrosundaki yabancı sayısını 14'e indirmek zorunda.

Sarı-lacivertli ekipte; Tisserand, Meyer, Caulker'ın ardından Pelkas ile de yollar ayrılarak yabancı oyuncu sayısında yönetimin eli kuvvetlenecek. Bu oyuncuların haricinde ise Berisha ve Novak ise gönderilecekler arasında yer alıyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un hangi futbolcuları tercih edeceği henüz netleşmezken gönderilecekler listesinde sürpriz isimlerin olması da söz konusu.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeYabancı Sayısı
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