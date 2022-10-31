FenerbahÃ§e doludizginÂ 

Sezon baÅŸÄ±nda gÃ¶reve gelen teknik direktÃ¶r Jorge Jesusâ€™la bÃ¼yÃ¼k bir ivme yakalayan FenerbahÃ§eâ€™de takÄ±m iÃ§indeki uyum ve azim saha baÅŸarÄ±larÄ±nÄ±n da gelmesiyle camiada bÃ¼yÃ¼k sevinÃ§ yaratÄ±yor. Geride kalan 11 maÃ§ta 34 gol kaydeden sarÄ±-lacivertli futbolcular, attÄ±klarÄ± gollerle de dikkatleri Ã§ekiyor. KasÄ±mpaÅŸa mÃ¼cadelesinde 6, Alanyaspor, KaragÃ¼mrÃ¼k ve Ä°stanbulspor maÃ§larÄ±nda ise 5'er golle rakip fileleri havalandÄ±ran sarÄ±-lacivertliler, rakiplerine adeta gol olup yaÄŸÄ±yor.

TakÄ±mdaki oyuncular Ã¼zerinde bÃ¼yÃ¼k bir etki yaratan Portekizli Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±, Ã¶ÄŸrencilerini her maÃ§ta oynayacakmÄ±ÅŸ gibi hazÄ±r tutuyor. MÃ¼cadelelerde gÃ¶rev alan ve almayan bÃ¼tÃ¼n oyuncularÄ±n Ã¶zverisi, mÃ¼cadeleden kopmamalarÄ±, baskÄ±lÄ± oyun da baÅŸarÄ±larÄ± devamÄ±nda getiriyor. Ligde olduÄŸu kadar Avrupaâ€™da da adÄ±ndan sÃ¶z ettiren FenerbahÃ§e, oynadÄ±ÄŸÄ± gÃ¼zel futbolla ÅŸampiyonluÄŸun en bÃ¼yÃ¼k adayÄ±yÄ±m mesajÄ±nÄ± ÅŸimdilerden vermeye baÅŸladÄ±.

Ä°RFAN CAN GOLLERÄ°NE DEVAM EDÄ°YOR

FenerbahÃ§eâ€™de milli futbolcu Ä°rfan Can Kahveci, bu sezonki performansÄ±yla dikkatleri Ã§ekti. SarÄ±-lacivertli formayla bu sezon Avrupaâ€™da ve ligde 3â€™er gol kaydeden 27 yaÅŸÄ±ndaki futbolcu, beÄŸenileri topladÄ±. Avrupa arenasÄ±ndaki 3 golÃ¼nÃ¼ ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndan kaydeden Ä°rfan Can, Ä°stanbulspor aÄŸlarÄ±nÄ± da yine aynÄ± ÅŸekilde ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndan havalandÄ±rdÄ±.

Bu sezon ÅŸu ana kadar 16 maÃ§a Ã§Ä±kan Ä°rfan Can, kaydettiÄŸi goller ile geride kalan sezonlardan Ã¼stÃ¼n bir performans sergiledi.

BATSHUAYIâ€™DEN HAT-TRICK

SarÄ±-lacivertli ekipte BelÃ§ikalÄ± golcÃ¼ futbolcu Michy Batshuayi, Ä°stanbulspor maÃ§Ä±na damga vurdu. FenerbahÃ§eâ€™ye geldikten sonra baÅŸarÄ±sÄ± ile takdir toplayan Batshuayi, 18â€™inci dakikada penaltÄ±dan bulduÄŸu golle takÄ±mÄ±nÄ± Ã¶ne geÃ§irdi. 49â€™uncu dakikada ikinci golÃ¼nÃ¼, 88â€™inci dakikada ise meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± aÄŸlarla buluÅŸturan Batshuayi, Ã¼stÃ¼n oyunu ile hat-trick yapmayÄ± baÅŸardÄ±. Ligde gol sayÄ±sÄ±nÄ± 5â€™e yÃ¼kselten 29 yaÅŸÄ±ndaki futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 3 golÃ¼ hanesine yazdÄ±rdÄ±.

BelÃ§ikalÄ± futbolcu geÃ§tiÄŸimiz sezon BeÅŸiktaÅŸâ€™ta 42 mÃ¼cadelede forma giyerken 14 gol, 5 asistlik performans yapmÄ±ÅŸtÄ±.

VALENCIA ÅžOV

FenerbahÃ§eâ€™nin bir diÄŸer yÄ±ldÄ±z futbolcusu Enner Valencia ise Ä°stanbulspor maÃ§Ä±na yedek soyundu. Dakikalar 66â€™yÄ± gÃ¶sterdiÄŸinde Emre Morâ€™un yerine oyuna giren Valencia, performansÄ±yla beÄŸenileri topladÄ±. 86â€™ncÄ± dakikada Batshuayiâ€™nin pasÄ±nda topla buluÅŸan Valencia, meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± aÄŸlarla buluÅŸturdu. Ekvadorlu futbolcu bununla da kalmayÄ±p 2 dakika sonra Batshuayiâ€™ye asist yaptÄ±. Bu sezon forma giydiÄŸi 10 maÃ§ta 11 gol kaydeden Valencia, 4 de asist yapma baÅŸarÄ±sÄ± gÃ¶sterdi. BaÅŸarÄ±lÄ± futbolcu, fileleri havalandÄ±rmaya devam ederek gol krallÄ±ÄŸÄ±nÄ±n da en bÃ¼yÃ¼k adayÄ±yÄ±m mesajÄ±nÄ± verdi.