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Fenerbahçe - Fatih Karagümrük: 5-4 

Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında Fenerbahçe sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 5-4 mağlup etti. 

09 Ekim 2022 Pazar 22:17
Fenerbahçe - Fatih Karagümrük: 5-4 

6'ncı dakikada İsmail Yüksek'in uzun pasında Valencia meşin yuvarlağı kafa ile arkaya aşırdı. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan İrfan Can'ın kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşta savunma engeline takılan meşin yuvarlak kornere çıktı. 

9'uncu dakikada Fenerbahçe öne geçti. İsmail Yüksek'in pasında topla buluşan Crespo'nun topu bir süre sürdükten sonra ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. 

16'ncı dakikada Fatih Karagümrük skoru eşitledi. Rakibinden sıyrılan Colley'in sağdan pasında topla buluşan Borini'nin ceza sahası içinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

24'üncü dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Borini'nin pasında kaleci Altay ile karşı karşıya kalan Kouassi'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.

28'inci dakikada Fenerbahçe skoru eşitledi. İrfan Can'ın pasında topla buluşan Lincoln'ün ortasında ceza sahası içine meşin yuvarlakla Valencia buluştu. Bu oyuncunun kafa ile vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-2.

45'inci dakikada sağ kanattan İrfan Can'ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Valencia'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğine çarparak oyun alanına döndü.

60'ıncı dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Ceza sahası içinde top Caner Erkin'in eline çarpınca hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.

62'nci dakikada topun başına geçen Valencia'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-2.

64'üncü dakikada Borini ceza sahası içinde Altay Bayındır'ın müdahalesi ile yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.

65'inci dakikada topun başına geçen Borini'nin vuruşunda top filelere gitti: 3-3.

68'inci dakikada Valencia'nın şutunda top ceza sahası içinde Lawrence'nin eline çarptı. Mücadelenin hakemi Atilla Karaoğlan, VAR incelemesi sonrasında penaltı noktasını gösterdi.

73'üncü dakikada topun başına geçen  Valencia, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-3.

83'üncü dakikada Fatih Karagümrük skoru bir kez daha eşitledi. Caner Erkin'in kullandığı taç atışında kafalardan seken top Szalai'nin hatasıyla Burak Kapacak'a doğru havalanırken, bu oyuncunun vuruşu ağlara gitti: 4-4.

90+5'inci dakikada Szalai kendi yarı alanından uzun vurdu ve top savunma arkasına sarkan Batshuayi'ye geldi. Topu iyi kontrol eden Batshuayi, ceza sahası içerisinden yaptığı vuruşla ağları sarstı: 5-4.

Müsabakayı ev sahibi ekip 5-4'lük skorla kazandı. 

FERDİ KADIOĞLU KADRODA YER ALMADI 

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, rahatsızlığı nedeniyle Fatih Karagümrük maçının kadrosuna alınmadı. 23 yaşındaki futbolcunun mide enfeksiyonu geçirdiği ve bu sebeple kadroya alınmadığı öğrenildi.

Öte yandan sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Luan Peres, Joshua King ve Willian Arao da kadroda yer almadı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Süper LigFutbolFenerbahçeFatih Karagümrük
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