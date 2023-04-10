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Fenerbahçe, Fatih Karagümrük deplasmanında 3 puanı aldı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.

10 Nisan 2023 Pazartesi 22:38
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Fenerbahçe, Fatih Karagümrük deplasmanında 3 puanı aldı
İstanbul

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk oldu.

Maçın 4. dakikasında ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Szalai'nin kale sahasına gönderdiği ortada iyi yükselen Arao, kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Maçın hakemi Abdulkadir Bitigen, Arao'nun kafa vuruşu sırasında düdüğünü çalarak ceza alanındaki hava topu mücadelesinde Samet Akaydın'ın Rayyan Baniya'ya faul yaptığını işaret etti.

24. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmada öne geçen taraf oldu. Ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan Colley, üç rakibinin arasından meşin yuvarlağa yerden sert vurdu. Kaleci Altay Bayındır'dan seken top, altıpas üzerinde boşta kaldı. Altay'dan önce topa hamle yapan Ozdoev, yakın mesafeden meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

45+3. dakikada Fatih Karagümrük bir kez daha etkili geldi. Ozdoev'in uzun mesafeli pası sonrası sağ kanattan hareketlenen Colley, meşin yuvarlağı kontrol edip ceza sahası sağ çaprazına geldi. Bu futbolcunun sert şutunda, kaleci Altay topu kontrol etti.

Mücadelenin ilk yarısı, kırmızı-siyahlı ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

49. dakikada Fatih Karagümrük etkili geldi. Ricci'nin derinlemesine pasında sağ çaprazdan savunmanın arkasına sarkıp ceza sahasına giren Colley, kaleci Altay'la karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun yerden şutunda, Altay gole izin vermedi.

50. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Valencia'nın ortasında savunmadan seken top, Zajc'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun uzaktan gelişine sert vurduğu top, kalenin sol üst köşesinden ağlarla buluştu: 1-1.

56. dakikada Fatih Karagümrük gole yaklaştı. Shukurov'un uzun pasında sol kanattan hareketlenen Fabio Borini, Ferdi Kadıoğlu'ndan sıyrılıp çaprazdan ceza sahasına girdi. İtalyan futbolcu, müsait pozisyonda istediği vuruşu yapamayınca meşin yuvarlak üstten auta gitti.

71. dakikada sağ kanatta topla buluşan Arda Güler, iki rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun çaprazdan sert şutunda, kaleci Batuhan'dan dönen topu Pedro tamamlamak istedi ancak vuruşu istediği gibi olmayınca meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

78. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağdan kazanılan kornerde topun başına geçen Arda Güler kale sahasına ortaladı. Arka bölümde iyi yükselen Szalai, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2.

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeSKSüperTotoSüperLigFatihKaragümrük
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