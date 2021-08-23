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Fenerbahçe - Fraport TAV Antalyaspor: 2-0

Süper Lig'in 2'nci haftasında Fenerbahçe, kendi sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
23 Ağustos 2021 Pazartesi 09:01
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Fenerbahçe - Fraport TAV Antalyaspor: 2-0

9'uncu dakikada Fredy savunma arkasına koşu yapan Ghacha'ya pasını aktardı. Topla ceza sahasında buluşan Ghacha, meşin yuvarlağı Altay'ın üstünden aşırtmak istedi ancak top kaleye yönelmedi.

17'nci dakikada Samatta sol kanatta rakibinden sıyrılarak ceza sahası içine girdi ve pasını altıpasa çok yakın bir bölgede bulunan Muhammed Gümüşkaya'ya çıkarttı. Bu oyuncunun vuruşu üstten dışarı çıktı.

26'ncı dakikada Boffin'in pas hatasında top sarı lacivertli futbolcularda kaldı. Samatta'nın pasında ceza sahası yayı üzerinden topu ağlarla buluşturan Gustavo'nun bu golü, pozisyonun öncesinde faul olduğu gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

43'üncü dakikada Antalyaspor atağında sağ kanattan içeri kesilen ortada Altay topu elinden kaçırdı. Ceza sahası içinde topla buluşan Amilton'un sert vuruşunda Altay meşin yuvarlağı çelerek hatasını telafi etti.

İlk yarı golsüz beraberlikle sona erdi.

56'ncı dakikada sol kanattan Ferdi Kadıoğlu topu içeri çevirdi. Osayi'nin vuruşunda Boffin topu kornere çeldi.

83'üncü dakikada Antalyaspor yarı sahasında topu kapan Samatta meşin yuvarlakla birlikte hızlandı ve ceza sahası dışından şutunu çekti. Top yandan auta gitti.

85'inci dakikada Tisserand'ın sağ kanattan içeri kestiği ortaya Szalai kafayı vurdu, Boffin topu kornere çeldi.

88'inci dakikada deplasman ekibi gole çok yaklaştı. Kenardan gelen ortada ceza sahası içinde topla buluşan Gökdeniz'in şutunu Altay çeldi. Hakan Özmert önüne düşen topa bir kez daha vurdu, meşin yuvarlak savunmadan döndü. Son olarak topu bir kez daha önünde bulan Gökdeniz'in şutu direği sıyırarak auta gitti.

89'uncu dakikada sol kanatta topla buluşan Valencia, yerden ceza sahası yayına kesti. Ceza sahası yayında topu önünde bulan Zajc'ın plase vuruşu ağlarla buluştu: 1-0.

90+2'nci dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkarttı. Antalyaspor'un hücumu sonrasında kontra atağa çıkan Mesut Özil, topu sürdükten sonra kaleciyle karşı karşıya pozisyonda pasını Valencia'ya aktardı. Valencia meşin yuvarlağı boş ağlara yolladı: 2-0. Antalyasporlu oyuncular bir önceki pozisyonda penaltı bekledi ve yoğun itirazlarda bulundu ancak hakem Halil Umut Meler, VAR'dan bir uyarı gelmemesiyle golü geçerli saydı.

Müsabaka ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile son buldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeFraport TAV AntalyasporSüper LigFutbol
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