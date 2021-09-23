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Fenerbahçe - GZT Giresunspor: 2-1

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Fenerbahçe, sahasında GZT Giresunspor'u 2-1 mağlup etti. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
23 Eylül 2021 Perşembe 22:01
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Fenerbahçe - GZT Giresunspor: 2-1

2'nci dakikada Fenerbahçe öne geçti. Valencia'nın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Rossi'nin ceza sahasına yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Ferdi'nin dokunuşunda meşin yuvarlak kaleci Onurcan'ın müdahalesine rağmen filelerle buluştu: 1-0. 

26'ncı dakikada Giresunspor'un kaleyi cepheden gören bir noktadan kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Zeki'nin vuruşunda kaleci Altay, meşin yuvarlağı kontrol etti.  

29'uncu dakikada Giresunspor tehlikeli geldi. Zeki'nin sağ kanattan ceza sahasına yükselttiği topa altıpasın hemen önünde Balde'nin bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti. 

33'üncü dakikada Valencia'nın kafayla indirdiği topla buluşan Mesut Özil, pasını ceza sahası içerisine hareketlenen Rossi'ye verdi. Bu oyuncunun sağ ayağıyla yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak kaleci Onurcan'da kaldı. 

36'ncı dakikada Fenerbahçe'nin kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Valencia'nın vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Onurcan çeldi. 

39'uncu dakikada Giresunspor penaltı kazandı. Diabate'nin ceza sahası içi sağ kanattan yaptığı ortada Mert Hakan'ın meşin yuvarlağa eliyle müdahalesi sonucunda Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. 

40'ıncı dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Balde'nin vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü. 

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. 

64'üncü dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Giresunspor savunmasının kaleci Onurcan'a verdiği geri pasta araya giren Berisha, sağ kanattan topu penaltı noktasının önündeki Mesut'a çıkardı. Bu oyuncunun meşin yuvarlağı düzelterek sol ayağıyla yaptığı vuruşta top filelere gitti: 2-0.

85'inci dakikada Erol Can'ın pasında sol tarafta topla buluşan Doukara'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.

Karşılaşma 2-1 Fenerbahçe üstünlüğü ile sona erdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeGZT GiresunsporSüper LigFutbol
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