Fenerbahçe Kulübü ve üç yöneticisi PFDK'ye sevk edildi

İstanbul

Federasyondan yapılan açıklamada, Fenerbahçe Kulübünün, Spor Toto Süper Lig'de MKE Ankaragücü'yle oynanan maçtaki saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle, sarı-lacivertli yöneticilerden Selahattin Baki ve Ahmet Ketenci'nin hem sportmenliğe aykırı hareketleri hem de hakem soyunma odası ve koridorlarında sportmenliğe aykırı hareketleri, Burak Çağlan Kızılhan'ın da hakem soyunma odası ve koridorlarında sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle disipline gönderildiği aktarıldı.

Ayrıca, MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor, Corendon Alanyaspor, Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor kulüpleriyle, Corendon Alanyasporlu futbolcu Umut Güneş ve Yukatel Kayserisporlu futbolcu Majid Hosseini'nin de PFDK'ye sevk edildiği duyuruldu.