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Fenerbahçe, Mbwana Samatta'yı KAP'a bildirdi

Fenerbahçe, 27 yaşındaki Tanzanyalı forvet Mbwana Samatta ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
24 Eylül 2020 Perşembe 10:46
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Fenerbahçe, Mbwana Samatta'yı KAP'a bildirdi

Sarı-lacivertli kulüp tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mbwana Samatta'nın transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Aston Villa FC ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeTransferMbwana Samatta
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