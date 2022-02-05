Fenerbahçe - Medipol Başakşehir: 0-1

18'inci dakikada soldan Hasan Ali'nin pasında ceza sahası yayı üzerinde topla uluşan Aleksic'in vuruşunda meşin yuvarlak yan kale direğine çarparak auta gitti.

27'nci dakikada İrfan Can'ın ara pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Pelkas'ın dar açından vuruşunda kaleci Volkan Babacan topa 2 hamlede sahip oldu.

32'nci dakikada Fenerbahçe savunmasından dönen topla ceza sahası dışında buluşan Tolga Ciğerci'nin sert şutunda kaleci Berke, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

35'inci dakikada sağ kanattan Aleksic'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Duarte'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Berke'de kaldı.

47'nci dakikada Berisha'nın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

61'inci dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Chadli'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Berkay, rakiplerinden sıyrıldıktan sonra şutunu çekti, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

90+5'inci dakikada Okaka'nın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Gulbrandsen'in vuruşunda kaleci Berke gole izin vermedi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Medipol Başakşehir deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti.

EMRE BELÖZOĞLU, TEKNİK DİREKTÖR OLARAK İLK KEZ RAKİP

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon Futbol A Takım Direktörü olarak görev alan Emre Belözoğlu, ilk kez rakip olarak Ülker Stadyumu'nda yer aldı. Belözoğlu, Medipol Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman'ın yerine 9'uncu haftada göreve gelmişti. Öte yandan karşılaşmanın ardından Fenerbahçe taraftarları, eski futbolcusu ve teknik direktörü Emre Belözoğlu lehine tezahüratlarda bulundu.

OZAN TUFAN 175 GÜN SONRA

Fenerbahçe'nin sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'a kiraladığı Ozan Tufan, geçtiğimiz günlerde sarı-lacivertli takıma geri döndü. Ozan Tufan, 15 Ağustos 2021 tarihinde ligin ilk haftasında Adana Demirspor maçında forma giymiş, ardından da yönetim tarafından satın alma opsiyonlu Watford'a kiralanmıştı. Ozan Tufan, 175 gün sonra yeniden sarı lacivertli formayı giyerken, maça yedek kulübesinde başladı. Milli futbolcu, 46'ncı dakikada İrfan Can'ın yerine oyuna dahil oldu.

Öte yandan sarı lacivertli taraftarlar Ozan Tufan'a maç öncesi sevgi gösterilerinde bulundu. Ozan Tufan da taraftarları alkışlayarak karşılık verdi.

CRESPO CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Fenerbahçe'de Miguel Crespo, GZT Giresunspor maçında görev alamayacak.

Sarı-lacivertlilerin, Medipol Başakşehir ile oynadığı karşılaşmanın 24'üncü dakikasında sarı kart gören Crespo, cezalı duruma düştü. Crespor, ligin 25'inci haftasındaki GZT Giresunspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE'DEN TURKOVAC'A DESTEK

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçında TURKOVAC'a destek verdi.

Süper Lig'de yer alan 15'e yakın ekip, TURKOVAC ve aşı farkındalığı oluşturmak için forma reklam alanlarında yer ayırdı. Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ile oynadığı karşılaşmaya göğsünde TURKOVAC yazılı forma ile çıktı.

PELKAS YUHALANIRKEN, CRESPO ALKIŞLANDI

Sarı-lacivertli ekipte Pelkas yuhalanırken, Crespo alkışlandı.

Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir ile oynadığı maçın 65'inci dakikasında Pelkas, yerini Valencia'ya, Crespo ise Mert Hakan Yandaş'a bıraktı. Sarı-lacivertli taraftarlar oyuncu değişikliği sırasında Pelkas'ı yuhalarken, Crespo'yu alkışladı.

YÖNETİM İSTİFA SESLERİ

Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir'i konuk ettiği karşılaşmada sarı-lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulunu istifaya davet etti. Taraftarlar uzun süre ıslıklarla başkan Koç ve yönetimini protesto ederken, karşılaşmanın ardından da tepkiler devam etti.