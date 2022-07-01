Fenerbahçe'nin Avusturya kampı başlıyor

Spor Toto Süper Lig'in 2022-23 sezonuna İstanbul'da başlayan Fenerbahçe, bu dönemde 3 hazırlık maçı yaptı. Kuzey Makedonya ekibi Shkupi ile mücadele eden sarı-lacivertliler sahadan 2-2'lik sonuçla ayrıldı. Sarı-lacivertliler, ikinci hazırlık maçında Arnavutluk ekibi Tirana'yı 4-0, üçüncü hazırlık maçında ise Katar temsilcisi AL Shamal'i 4-2 mağlup etti.

BÜTÜN OYUNCULARI DENEDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, İstanbul'da oynanan 3 hazırlık maçında da bütün oyunculara yer verdi. Avusturya kampında ise rotasyona az bir şekilde gitmesi beklenen Jesus'un, Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda karşılaşacağı Dinamo Kiev mücadelesinin kadrosunu şekillendirmeye başlayacak. Jesus'un, milli takımlardan dönen ve sakatlıkları sona eren futbolculara da Avusturya kampında daha fazla süre vermesi bekleniyor.

JESUS SON KARARLARI VERECEK

Deneyimli teknik adam, hücum hattı ile ilgili son kararları da Avusturya kampında verecek. Orta saha ve defansı kafasında büyük ölçüde netleştiren Jesus, hücum hattını da kamp süresince oturtacak.

GRAZ'DA 2, SAKARYA'DA 1 HAZIRLIK MAÇI

Fenerbahçe, Avusturya kampında 2, Sakarya'da ise 1 hazırlık maçı yapacak.

2 Temmuz'da Sırbistan'ın Partizan, 6 Temmuz'da Macaristan'ın Mol Fehervar takımıyla mücadele edecek Sarı-lacivertli ekip, 1-7 Temmuz'daki 2'nci etap kamp çalışmalarının ardından İstanbul'a dönecek. Sarı-lacivertliler, 10 Temmuz'da ise Hull City ile Sakarya'da karşılaşacak.

RAKİP PARTİZAN

Fenerbahçe, Avusturya kampının ilk hazırlık maçında 2 Temmuz'da Sırbistan ekibi Partizan ile mücadele edecek. Graz'da yer alan Merkür Arena'da oynanacak maç saat 19.30'da başlayacak.

EMRE MOR KAMPTA YER ALACAK

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başlandığını açıkladığı Emre Mor, Avusturya kampında yer alacak. Sarı-lacivertlilerin Katar ekibi AL Shamal'i 4-2 yendiği maç öncesinde Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde takımdan ayrı çalışma yapan Emre Mor, sonrasında kondisyon salonu balkonundan yeni takımının hazırlık maçını takip etmişti. Emre Mor, sarı-lacivertlilerin Avusturya'nın Graz kentindeki kampa da katılacak.