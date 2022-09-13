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Fenerbahçe, Rennes maçına hazırlanıyor

13 Eylül 2022 Salı 15:14
Fenerbahçe, Rennes maçına hazırlanıyor

İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig'de haftayı bay geçen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 2’nci hafta maçında 15 Eylül Perşembe günü deplasmanda Fransız ekibi Rennes ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ilk olarak salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Sonrasında sahada yapılan koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle süren antrenmanda 2 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla son buldu.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeRennes Maçı
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