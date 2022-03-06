Fenerbahçe - Trabzonspor: 1-1 

14'üncü dakikada Trabzonspor ceza sahası hemen önünde Siopis, İrfan Can'ın ayağına basması sonrasında yerde kaldı. Pozisyonu devam ettiren hakem Zorbay Küçük, VAR uyarısıyla incelemede bulundu.
17'nci dakikada Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Mücadelenin hakemi Zorbay Küçük, İrfan Can Kahveci'yi direkt kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.
22'nci dakikada Trabzonspor öne geçti. Abdulkadir'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Nwakaeme'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
29'uncu dakikada Bakasetas'ın ara pasında topla buluşan Cornelius, meşin yuvarlağı Visca'ya aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top yandan dışarı gitti.
35'inci dakikada Crespo'nun ortasında topla buluşan Szalai'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'dan oyun alanına döndü. Dönen topla buluşan Serdar Dursun'un vuruşunda meşin yuvarlağa Ahmetcan çizgi üzerinde engel olarak oyun alanına çevirdi. Rossi'ye çarpan top auta gitti.
60'ıncı dakikada topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün ceza yayı üzerinden vuruşunda top kaleci Altay'da kaldı.
71'inci dakikada Fenerbahçe eşitliği yakaladı. Mert Hakan'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Zajc'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.
84'üncü dakikada Djaniny'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Nwakaeme'nin vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu Fenerbahçe savunması uzaklaştırdı.
90+1'inci dakikada Djaniny'nin pasında topla buluşan Visca'nın ceza sahası içinden vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
DHA