Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE
BİST
5.011,31
ALTIN
1.253,88
DOLAR
19,25
STERLİN
24,19
EURO
21,20
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel alıyor
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi...
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
Jandarma Genel Komutanlığı (16) Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Jandarma Genel Komutanlığı (16)...

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda Kayserispor'u konuk edecek

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turunda yarın Yukatel Kayserispor'u konuk edecek.

05 Nisan 2023 Çarşamba 11:38
0 Okunma
Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda Kayserispor'u konuk edecek
İstanbul

Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda rakibi Sevilla'ya elenen ve yoluna Spor Toto Süper Lig ile Ziraat Türkiye Kupası kulvarlarında devam eden Fenerbahçe, çeyrek final turunda konuk edeceği Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'u eleyerek derbi mağlubiyetini unutturmayı ve yarı finale çıkmayı hedefliyor.

Kazanan yarı finalde Sivasspor ile eşleşecek

Fenerbahçe, tek maç usulüyle gerçekleşecek mücadele sonunda Kayserispor'u elemesi halinde yarı finale çıkacak.

Sarı-lacivertliler bu turda, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ligden çekilen Gaziantep Futbol Kulübü ile eşleşmesinde hükmen galip sayılarak yarı finale çıkan Demir Grup Sivasspor ile eşleşecek.

Yarı final birinci maçları 2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Rövanş maçları ve final müsabakasına ilişkin tarihler ise daha sonra ilan edilecek.

Fenerbahçe'de eksikler

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Luan Peres, Lincoln Henrique, Joshua King, Michy Batshuayi ve Jayden Oosterwolde bu maçta forma giyemeyecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
ZiraatTürkiyeKupasıFenerbahçeSKYukatelKayserispor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde yarın VakıfBank ile Fenerbahçe Opet karşılaşacak
CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde yarın VakıfBank ile Fenerbahçe Opet karşılaşacak
İtalya Kupası yarı finalinde Juventus ile Inter berabere kaldı
İtalya Kupası yarı finalinde Juventus ile Inter berabere kaldı
2025 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası, İsviçre'de düzenlenecek
2025 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası, İsviçre'de düzenlenecek
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans