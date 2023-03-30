Fenerbahçe’den Sürpriz Valencia Paylaşımı

Enner Valencia takımla birlikte çalıştı
Süper Lig’in 26 haftasında Alanyaspor maçında sakatlanan ve diz travmasına bağlı iç menisküs yaralanması tespit edilen yıldız oyuncu Beşiktaş derbisi öncesi takımla antrenmanlara başladı.
Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde çift antrenman yapan sarı lacivertliler önce salonda core çalışmaları gerçekleştirdi. Ardından sahada koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarının yapıldığı antrenman; taktik ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
“Geri döndü”
Fenerbahçe, yıldız oyuncunun takımla idmana çıktığı anları “Geri döndü” ifadeleriyle duyurdu.
YENİ ÇAĞRI GAZETESİ
Son Güncelleme: 30.03.2023 02:34