Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
4.943,18
ALTIN
1.210,07
DOLAR
19,16
STERLİN
23,83
EURO
20,79
Kerkük camilerinde Türkiye'deki depremzedeler için dua edildi
Son Dakika
Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
İzmir Bakırçay Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
İzmir Bakırçay Üniversitesi Sözleşmeli...

Fenerbahçe’den Sürpriz Valencia Paylaşımı

Fenerbahçe Süper Toto Süper Lig’in 27. Haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Dev derbi öncesi Kanarya’ya Ekvadorlu golcüden iyi haber geldi.

30 Mart 2023 Perşembe 02:18
0 Okunma
Fenerbahçe’den Sürpriz Valencia Paylaşımı

Enner Valencia takımla birlikte çalıştı

Süper Lig’in 26 haftasında Alanyaspor maçında sakatlanan ve diz travmasına bağlı iç menisküs yaralanması tespit edilen yıldız oyuncu Beşiktaş derbisi öncesi takımla antrenmanlara başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde çift antrenman yapan sarı lacivertliler önce salonda core çalışmaları gerçekleştirdi. Ardından sahada koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarının yapıldığı antrenman; taktik ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

“Geri döndü”

Fenerbahçe, yıldız oyuncunun takımla idmana çıktığı anları “Geri döndü” ifadeleriyle duyurdu.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Son Güncelleme: 30.03.2023 02:34
Anahtar Kelimeler:
Enner ValenciaFenerbahçeDerbiAntrenman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anadolu Efes THY Avrupa Ligi'nde bugün Virtus Segafredo Bologna'yı ağırlayacak
Anadolu Efes THY Avrupa Ligi'nde bugün Virtus Segafredo Bologna'yı ağırlayacak
Kulüpler Birliği Vakfı, ligden çekilen takımlar sonrası puanlamayı görüştü
Kulüpler Birliği Vakfı, ligden çekilen takımlar sonrası puanlamayı görüştü
Down sendromlu taraftar, gönül verdiği futbol takımının maçlarını kaçırmıyor
Down sendromlu taraftar, gönül verdiği futbol takımının maçlarını kaçırmıyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans