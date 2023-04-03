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Fenerbahçeli taraftarlardan Samandıra’da 4-2’ye büyük tepki

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Beşiktaş'a 4-2 mağlup olan Fenerbahçe, Samandıra'da tepkiyle karşılandı.

03 Nisan 2023 Pazartesi 12:21
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Fenerbahçeli taraftarlardan Samandıra’da 4-2’ye büyük tepki

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy’de Beşiktaş'a 4-2 mağlup oldu. Maçın ardından oyuncuları taşıyan takım otobüsü, geniş güvenlik önlemleri altında tesislere girdiği sırada taraftarlar tarafından yuhalandı. Statta yönetimi istifaya davet eden ve futbolcular aleyhine tezahüratlar yapan sarı-lacivertli taraftarlar, tepkilerine Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde de devam etti. Güvenlik güçlerinin geniş önlem alması nedeniyle tesis kapısından uzaklaştırılan taraftarlar, takım otobüsünün giriş yaptığı esnada oyunculara ve teknik heyete tepki gösterdiler.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçelitaraftarlarSamandıradatepkiSüperlig
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