Fethiye'de Serbest Güreş 1. Akdeniz Kupası düzenlendi

Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce Fethiye Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Ege ve Akdeniz Bölgesi'nden 11-13 yaş aralığındaki sporcular katıldı.

Farklı kilolarda mücadele eden 205 güreşçi, dereceye girmek için ter döktü. Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi milli güreşçi Süleyman Atlı da organizasyonu takip edip sporculara destek verdi.

Süleyman Atlı, basın mensuplarına, Fethiye'de uzun süre sonra bir güreş turnuvası gerçekleştirildiğini, güreşin değer kazandığını görmenin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit ise sporcuların bu tür organizasyonlarla kendilerini daha iyi geliştireceklerini kaydetti.

Yiğit, amaçlarının Süleyman Atlı gibi Avrupa şampiyonları yetiştirmek olduğunu vurguladı.