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FIFA Dünya Kupası İstanbul'da sergilendi

Kasım ayında başlayacak olan FIFA Dünya Kupası Katar 2022™ öncesinde FIFA Resmi Ödeme Hizmetleri Ortağı Visa’nın desteğiyle İstanbul’a getirilen FIFA Dünya Kupası’nın sergilendiği etkinliğe İş Bankası’nın yüksek mil kazandıran yeni uçuş kartı Maximiles Black ev sahipliği yaptı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
23 Şubat 2022 Çarşamba 11:58
FIFA Dünya Kupası İstanbul'da sergilendi

Kasım ayında Katar’da başlayacak olan FIFA Dünya Kupası Katar 2022™ kapsamında Türkiye’ye getirilen kupa, Maximiles Black sahipleriyle buluştu.

FIFA Resmi Ödeme Hizmetleri Ortağı Visa’nın Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel, “Visa olarak spor taraftarlarına her zaman saha içinde ve dışında en yenilikçi ödeme yöntemlerini sunarken, iş ortaklarımız ve Visa kart hamillerini de unutulmaz deneyimlerle buluşturmayı amaçlıyoruz. Futbol dünyasının ikonik sembollerinden FIFA Dünya Kupası Katar 2022™ kapsamında, kupayı Türkiye’ye getirmekten ve İş Bankası iş birliğiyle Maximiles Black kart sahibi futbol taraftarları ile buluşturmaktan dolayı çok mutluyuz” dedi.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle ise konuyla ilgili şunları söyledi:

 “İş Bankası olarak Visa Signature özelliği ile hayata geçirdiğimiz Maximiles Black, seyahat etmek ve farklı destinasyonlarda farklı deneyimler yaşamak isteyen herkesin “Benim dünyam başka bir dünya” diyeceği bir sadakat programı. Bugün Maximiles Black sahibi müşterilerimiz ile bu özel etkinlikte birlikte olmaktan ve bu güzel etkinliğe ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. FIFA Dünya Kupası’nın Türkiye’ye getirilmesine imkan sağlayan Visa’ya teşekkür ederiz.”

FOTOĞRAF ÇEKTİRME İMKANI BULDULAR

Maximiles Black programı ev sahipliğinde, Sakıp Sabancı Müzesi içerisindeki The Seed etkinlik alanında davetli katılımcılar ile gerçekleştirilen etkinlikte eski Futbol Milli Takımlar Departmanı Sorumlusu ve A Milli Futbol Takımı Menajeri Can Çobanoğlu, Futbol Yorumcusu ve Eski Milli Futbolcu Nihat Kahveci ile Futbol Yorumcusu ve Gazeteci Ersin Düzen de konuşmacı olarak yer aldı. Komedyen Tahsin Hasoğlu’nun gerçekleştirdiği stand-up gösterisi ile keyifli anlar yaşayan davetliler, FIFA Dünya Kupası ile fotoğraf çektirme imkanı buldular.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FIFA Dünya KupasıIstanbul
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