File derbisinde zafer VakıfBank'ın

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: İlhami Şenyurt, Metin Korkut

VAKIFBANK: Kübra 9, Maja 2, Gabi 7, Zehra 14, Haak 22, Meliha 6, Ayça (L), Michelle 2, Gözde 1, Cansu

FENERBAHÇE OPET: Busa 9, Eda 10, Naz 2, Mihajlovic 5, Dicle 2, Vargas 13, Aylin (L), Cansu, Bahar, İpar 1, Ceren 1

SETLER: 25-21, 25-23, 25-20

SÜRE: 83 dakika (27', 27', 29')

VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi'nin 11'inci haftasında Fenerbahçe Opet'i 25-21, 25-23 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, ligde 9'da 9 yaptı. Ligde namağlup tek takım olan sarı-siyahlılar, Sultanlar Ligi'nin 12'nci haftasında 27 Ekim Salı günü deplasmanda Eczacıbaşı VitrA'yla karşılaşacak.