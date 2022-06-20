Filenin Efeleri, Avrupa Altın Ligi'nde ikinci oldu

SALON: Varazdin Şehir

HAKEMLER: Marcin Herbik (Polonya), Roberto Boris (İtalya)

TÜRKİYE: Vahit Emre Savaş, Arslan Ekşi, Yasin Aydın, Faik Samed Güneş, Adis Lagumdzija, Efe Bayram (Mirza Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Volkan Döne, Bedirhan Bülbül, Mert Matic)

ÇEKYA: Licek, Zajicek, Indra, Galabov, Sedlacek, Bartunek (Monik, Srb, Sotola, Polak, Spulak)

SETLER: 21-25, 22-25, 25-21, 25-27

SÜRE: 121 dakika (29, 29, 30, 33)

Filenin Efeleri bu mağlubiyetle birlikte, 2019 ve 2021'de namağlup şampiyonlukla tamamladığı CEV Avrupa Altın Ligi'nde üst üste üçüncü şampiyonluk şansını kaçırdı.

Milliler, 28-31 Temmuz tarihlerinde Güney Kore'de düzenlenecek FIVB Challenger Kupası'nda mücadele edecek ve şampiyon olması halinde önümüzdeki yıl Milletler Ligi'ne katılma hakkı elde edecek.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hırvatistan'da düzenlenen CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finalleri'nde Çekya'ya yenilerek ikinci olan A Milli Erkek Voleybol Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Hırvatistan'ın Varazdin kentinde düzenlenen CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finalleri'nde Çekya'ya yenilerek ikinci olan A Milli Erkek Voleybol Takımımızı kutluyorum. Finalde mücadele ederek ülkemize heyecan yaşatan milli voleybolcularımızın başarısında emeği olanlara teşekkür ediyorum. Gelecekte katılacağı organizasyonlarda da güzel sonuçlar elde edeceklerine inandığım A Milli Erkek Voleybol Takımımıza başarılar diliyorum."