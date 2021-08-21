Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 29
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1444.63
ALTIN
486.10
DOLAR
8.4864
STERLİN
11.6004
EURO
9.9868
Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Teknik Eleman Alımı
Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği...
Sivas'ta ticaret, turizm, konut imarlı arsa satılacak
Sivas'ta ticaret, turizm, konut...
İzmir'de kat karşılığı inşaat yaptırılacak
İzmir'de kat karşılığı inşaat...
Genel Kurul Toplantısına Davet
Genel Kurul Toplantısına Davet

Filenin Sultanları 2'de 2 yaptı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası D Grubu’ndaki 2'nci maçında Ukrayna’yı 3-0 mağlup ederek 2’de 2 yaptı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
21 Ağustos 2021 Cumartesi 10:28
0 Okunma
Filenin Sultanları 2'de 2 yaptı

SALON: BT Arena

HAKEMLER: Ksenija Jurkovic (Hırvatistan), Sabine Witte (Almanya)

TÜRKİYE: Tuğba, Zehra, Ebrar, İlkin, Eda, Cansu, Simge (L) (Meryem, Buse, Beliz)

UKRAYNA: Skrypak, Kodola, Meliushkyna, Rykhliuk, Anisova, Trushkina, Niemtseva (L) (Gerasymova, Boyko, Kahrchynska, Velykokon, Dudnyk)

SETLER: 25-14, 25-19, 26-24

SÜRE: 89 dakika (20',35',34')

Filenin Sultanları’nda kaptan Eda Erdem Dündar 17 sayıyla en skorer isim olurken; ona Ebrar 16, Zehra ve Tuğba 10, İlkin 8, Cansu 7, Meryem 2 ve Buse 1 sayıyla eşlik etti. Türkiye, Avrupa Şampiyonası D Grubu’ndaki 3'üncü maçında 22 Ağustos Pazar günü TSİ 17.30’da İsveç ile karşılaşacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
​​​​​​​A Milli Kadın Voleybol TakımıCEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ali Koç: Daha yolun çok başındayız
Ali Koç: Daha yolun çok başındayız
Randers - Galatasaray: 1-1
Randers - Galatasaray: 1-1
Fenerbahçe - HJK Helsinki: 1-0
Fenerbahçe - HJK Helsinki: 1-0
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans