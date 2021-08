Filenin Sultanları'nda hedef Avrupa şampiyonluğu

İSTANBUL - CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı, medya gününde basın mensupları ile bir araya geldi.



TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda düzenlenen etkinliğin ilk bölümünde TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti ve A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



MEHMET AKİF ÜSTÜNDAĞ: İNŞALLAH GÜZEL BİR SONUÇ ALIP ÜLKEMİZİ GURURLANDIRACAĞIZ



İlk olarak söz alan Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, yoğun bir takım içerisinde olduklarını söyleyerek, "2021 yılı, 'Şimdi voleybol zamanı' gibi bir sloganla başlamıştı ve geldiğimiz noktada Milletler Ligi müsabakalarında dünya 3’üncülüğü elde eden takımımız, ardından olimpiyatlarda 5’incilik elde etti ve herkesin gurur duyduğu bir milli takım izlediniz. Bugün de bu maratonun ardından şimdi Avrupa Şampiyonası müsabakası için kampta bulunuyor takım. Çok yoğun bir maraton ve uzun bir süre. Bu tür fedakarlıklarından dolayı bütün ekibe, teknik ekibe, oyuncularımıza emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah 18 Ağustos’ta başlayacak Avrupa Şampiyonası’nda yine ülkemizi gururla ekran başına kitleyecek ve herkesin büyük bir mutlulukla gurur duyacağı bir takım izleteceklerini düşünüyorum. İnşallah buradan da güzel bir sonuç elde edip, ülkemizi gururlandıracağız" ifadelerini kullandı.



GIOVANNI GUIDETTI: AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA HAZIRIZ



A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Giovanni Guidetti, geride kalan iki turnuvadaki performanlarından ötürü tüm takıma teşekkür ederek sözlerine başlarken, şöyle konuştu: "Bu sene yaşamış olduğumuz şey bir sporcunun yaşayabileceği en zor dönem ve yazdı. Türk Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası’ndaki takımlar ve oyuncular içerisinde sene başından beri milli takım organizasyonları olarak dünyada yapılan organizasyonlara katılan tek takım olabilir. Birkaç tane daha oyuncu olacak başka kulüplerden. Belki Ruslardan. Bunu bilmiyoruz şu anda. Takım ve oyuncular için her zaman yeni bir hedefe ve yeni bir turnuvaya başlamak çok zor. Her seferinde yeni bir heyecan ve yeni bir motivasyonla buna konsantre olmak çok zor. Avrupa Şampiyonası kampına başladığımız ilk günden şu ana kadar oyuncularım motive bir şekilde geldiler ve her zaman olduğu gibi antrenmanlarda yüzde yüzlerini veriyorlar. Avrupa Şampiyonası’nda çok zor günler olduğunu biliyoruz. Çok zor maçlar olduğunu biliyoruz önümüzde ama biz her zaman olduğu gibi buna hazırız ve neler yapabileceğimizin farkındayız."



"SIRBİSTAN'A RÖVANŞI ALMAYA GİDİYORUZ"



Son Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'a 3-2 mağlup olduklarını hatırlatan Guidetti, "Son Avrupa Şampiyonası’na kendi seyircimiz önünde kendi ülkemizde mükemmel bir şekilde oynadık ve boynumuza gümüş madalyamızı takmıştık. Şu andaki hedefimiz Sırbistan’da rövanşı Sırplara karşı oynayıp maçı almak ama buraya gelmek için önümüzde çok zorlu maçlar olduğunu biliyoruz. Takım hedefi olarak Sırbistan’a rövanşı almaya gidiyoruz" diye konuştu.



"TÜRK MİLLİ TAKIMI HARİKA BİR OLİMPİYAT OYNADI"



Türkiye'nin harika bir olimpiyat geçirdiğini dile getiren Guidetti, "Her oyuncu, her sayı için inanılmaz savaştı ve mücadele etti. Maalesef her turnuva her takımın yaşadığı talihsiz bir gün, oynadığı kötü bir maç oluyor. Kore’ye karşı en kötü günümüz olduğunu söyleyemem. Böyle bir günde bile yenmeye çok yakındık aslında. Takımların ve ülkelerin olimpiyat hikayelerinin olması gerekiyor. Oraya baktığımız zaman son 3 olimpiyatın 2’sinde yarı final oynamış bir Kore’den bahsediyoruz. Çeyrek finali bizden daha fazla oynadılar ve bu atmosferi bizden daha iyi biliyorlar. Biz de kendi hikayemizi yazmaya başladık. Kore maçından ve olimpiyattan aldığımız dersler Paris’te bize çok yardımcı olacak" dedi.



"DEĞİŞİKLİĞE İHTİYAÇ OLAN ANLARDA DEĞİŞİKLİK YAPIYORUZ"



Naz Aydemir Akyol'un Avrupa Şampiyonası kadrosunda olmayışı ve Olimpiyatlar'daki oyuncu tercihleriyle ilgili gelen sorulara Guidetti, "Naz’ın bizimle olmayışı bizim için bir sürpriz değil. O daha önceden organze edilmiş bir şeydi. Kişi özelinde değil, ben ve ekibim değişikliğe ihtiyaç olan pozisyonlarda ve değişikliğe ihtiyaç olan anlarda değişiklik yapıyoruz. Kübra’nın oynadığı pozisyonda bir değişikliğe ihtiyaç duyulmadığı için oyuncu değerlendirilmedi. Hayatın her anında, sadece maçlarda değil, değişik senaryolar ve seçenekler var. Gitmeniz gereken yollar vardır, seçmeniz gereken anlar vardır. Eğer sihirli bir değneğim olsa Kore’den Kim'i sahanın dışına çıkartırdım" yanıtını verdi.



"GENÇ OYUNCULARA ŞANS VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"



"Takımımız şu an da çok genç bir takım ve fazlasıyla genç oyuncuya sahibiz" diyen deneyimli başantrenör, şu ifadeleri kullandı: "Her turnuvada da zaten daha çok genç oyuncuya yer vereceğiz ve yer vermeye devam edeceğiz. Takımın kurgusuyla alakalı olan soruya da gelince her ülkenin her takımın kendine göre bir kompozisyonu ve kendine göre gerçekleri var. Bizim takımımızın da gerçekleri bu şekilde. Sizin de bahsettiğiniz isimlerle, onların sayıları ve onların katkılarıyla onları çıkartırsak takım o zaman çok kötü bir sonuç alacaktır ve dünyada sıralamanın çok daha altında yer alacaktır. Bu da demek oluyor ki bizim çok doğru bir organizasyonumuz ve doğru bir yapılanmamız var. Çünkü elimizde bulunan gücü doğru şekilde kullanıyoruz demektir. Tabii ki diğer ülkelere baktığımız zaman bizim onlardan oyun sistemimiz biraz daha değişik. Bizim orta oyuncularımızın daha takımın içine entegre olduğu ve onların üzerinde kurulu bir oyun düzenimiz var. Bu da demek oluyor ki diğerlerinden farklı oynadığımız için onların bize karşı önlem alması ve bize karşı oynamaları çok daha zor."



"HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM"



Giovanni Guidetti, şu ifadelerle sözlerini noktaladı: "Ben öncelikle tekrar staffıma ve oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum bu göstermiş oldukları performanstan dolayı. Ben antrenör olarak her gün sıçrayıp koşmak zorunda değilim ama oyuncularım bunu her gün yapmak zorundalar ve bunun için kendilerini her gün hazırlıyorlar. Avrupa Şampiyonası takvimine baktığımız zaman çok uzun bir periyot var önümüzde. Bu da aslında bize turnuvaya girmek için agresifliğimizi her gün biraz daha fazlalaştırmak için zaman veriyor. Bu uzun Avrupa Şampiyonası dönemini kendi avantajımıza kullanacağız."



EDA ERDEM DÜNDAR: FİNAL OYNAMAK İSTİYORUZ



A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar ise bu yazın, çok uzun bir yaz olduğunu söyledi. Yazın başında 3 hedefleri olduğunu söyleyen Eda, "Birincisi Milletler Ligi, sonrasında Olimpiyatlar ve Avrupa Şampiyonası. İkisi geride kaldı ve şimdi önümüzde Avrupa Şampiyonası var. 2019’da yaşadığımız o güzel duyguları yine aynı şekilde 2021 yazında da yaşamak istiyoruz. Zorlu ve yorucu bir turnuva olacak ama takım olarak hazır olduğumuzu düşünüyoruz. İlk günden itibaren güçlü bir mantaliteyle sahaya yüzde yüzümüzü vermek için uğraşacağız. Final oynamak istiyoruz, tabii çok zor olacak ama Sırbistan’da 2011 yılında da yine aynı şekilde 4’lü finallerde kalmıştık. Zorlu bir turnuva bizi bekliyor ama çok keyifli olacak. ‘Bu yaz voleybol zamanı’ demiştik. Şu an Avrupa Şampiyonası zamanı. İnanıyoruz ki Türk halkı bizi yine destekleyecek. Zaten konu milli forma olunca, Filenin Sultanları olunca çok güzel ilgi ve destek görüyoruz. Biz de onları oynadığımız iyi voleybolla başarımızla onları ekranlara kilitlemek istiyoruz. Umarım güzel bir turnuva olur. Çünkü iyi başladık ve iyi bitirmek istiyoruz. Son turnuvamız, yorucu ve yoğun geçiyor ama buna hazırız. Hedefimize ulaşmak için çalışıyoruz. İnşallah güzel bir Avrupa Şampiyonası olur bizim için" açıklamasında bulundu.



"BİZ İŞİMİZİ ÇOK SEVİYORUZ"



Uzun yıllardır voleybol oynadığını kaydeden Eda Erdem Dündar, şöyle konuştu: "Uzun yıllardır voleybol oynuyoruz ve bu artık bizim yaşam biçimimiz. O yüzden zorlandığımız anlar elbette oluyor ama günün sonunda kendi özelimde söylemem gerekirse kendime şunu söylüyorum: ‘Eda, sen hayatında en sevdiğin şeyi yapıyorsun ve bu senin işin. O yüzden tamam bugün olmadı ama yarın yeni bir gün. Kendini motive et ve devam et’ diyorum. Zaten biz işimizi çok seviyoruz. Sahada oynarken de keyif alıyoruz ve birbirimizi çok seviyoruz. Zaman zaman düştüğümüz anlar oluyor ama kendi varlığımızın farkına varıp, neler yapabileceğimizi bildiğimiz için bunlar bizi hem motive ediyor hem de psikolojimizi yüksek tutmamızı sağlıyor."



MEHMET AKİF ÜSTÜNDAĞ: EDA PARİS 2024'TE DE OLACAK



Takım kaptanı Eda Erdem Dündar'a gelen, 2024'teki Olimpiyatlar'da da sahada olacak mısın sorusuna kendisi yanıt vermek isteyen TVF Başkanı Üstündağ, "Ben şunu iddia ediyorum. Bu takımın içinde en genç oyuncudan daha genç olan Eda’ya sahibiz. Her yönüyle örnek bir sporcu. Türkiye’nin gururu olduğu gibi, bütün kızlarımızın da gururu ve olmaya da devam edecek. Bu ülke evlatlarıyla gurur duymalı. Tabii ki Eda, Paris Olimpiyatları’nda her şartta ve halükârda yer alacak" dedi.



"BU İŞTE KULÜPLERLE BİRLİKTE VARIZ"



Çok başarılı bir yaz dönemi geçirdiklerinin altını çizen Mehmet Akif Üstündağ, şu ifadeleri kullandı: "Türk voleybolu son zamanlarda her turnuvada bir madalya hesabı yapmıştır ve hedeflerine ulaşmıştır. Olimpiyatta dünya sıralamasında bu takım 12’nci sıradan 4’üncü sıraya geldi. Milletler Ligi de bunun içinde dâhil. Bu başarılarda en büyük pay sahibinin kulüplerimizin olduğunun da altını çizmek istiyorum. Bugün oyuncuları biz 3 ay bir arada tutabiliyorsak, 8-9 ay bu mücadeleyi kulüpleri veriyor. Kulüpler gerekli ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Bize hazır gelen oyuncularımızla biz burada organizasyon yapmak görevini üstleniyoruz. Ben tekrar tekrar emeği geçen kulüplere teşekkür etmek istiyorum. En büyük pay sahibinin kulüpler olduğunun altını çizmek istiyorum. Samimiyetle ifade etmek istiyorum ki kulüplerle birlikte varız biz bu işte."



A Milli Kadın Voleybol Takımı, 16 Ağustos Pazartesi günü CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası grup karşılaşmalarını oynamak üzere Romanya’ya hareket edecek.