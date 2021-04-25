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Finalin adı belli oldu

TTF İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenen TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul turnuvasında finale 1 numaralı seri başı Belçikalı raket Elise Mertens ve Rumen tenisçi Sorana Cirstea yükseldi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
25 Nisan 2021 Pazar 10:29
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Finalin adı belli oldu

Bu yıl 2'ncisi düzenlenen TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul turnuvasında 6 WTA şampiyonluğu bulunan dünya 17 numarası Elise Mertens, çiftlerde partneri olan Rus tenisçi Veronika Kudermetova'yı 6-1, 6-4'le geçerek finale yükselen ilk isim oldu. Turnuvanın bir diğer yarı final karşılaşmasında 18 yaşındaki Ukraynalı tenisçi Marta Kostyuk'u 6-4'lük iki setle geçen Rumen Sorana Cirstea finalde 1 numaralı seri başı Mertens karşısında şampiyonluk mücadelesi verecek. Mertens ve Cirstea daha önce iki kez karşılaşmış ikisinde de kazanan taraf 31 yaşındaki dünya 67 numarası Sorana Cirstea olmuştu. Bugün gerçekleşen çiftler yarı final karşılamalarının ilkinde 2 numaralı seri başı Japon tandem Nao Hibino / Makoto Ninomiya, Paula Kania-Chodun / Julia Wachaczyk çiftini 6-3, 6-2'yle yenerek finale yükseldi. Tekler yarı finalinde rakip olan çiftlerin 1 numaralı seri başı Elise Mertens ve Veronika Kudermetova, Rus tandem Anastasia Pavlyuchenkova / Anastasia Potapova'yı 6-3, 6-2 yenerek finale adını yazdıran bir diğer ikili oldu. 

TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul'da yarın gerçekleşecek tekler finali 17.00'den itibaren Kanal-D ve D-Smart'ta, tekler finalinin bitiminde başlayacak çiftler finali ise D-Smart ekranlarından yayınlanacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TEB BNPİstanbul Tenis TurnuvasıTenis
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