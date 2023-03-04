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Formula 1'de heyecan başlıyor

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2023 sezonu, Bahreyn Grand Prix'siyle başlayacak.

04 Mart 2023 Cumartesi 14:07
Formula 1'de heyecan başlıyor

Sahir bölgesinde bulunan 5,4 kilometrelik Uluslararası Bahreyn Pisti'nde düzenlenecek sezonun ilk yarışının sıralama turları, yarın TSİ 18.00'de start alacak. 57 turluk yarış ise 5 Mart Pazar günü aynı saatte gerçekleştirilecek. 
Dünyanın en çok izlenen otomobil sporları şampiyonasında bu sezon, 23 yarışla tarihin en uzun F1 organizasyonu olacak. Katar'ın takvime geri döndüğü şampiyonada, ABD'nin Las Vegas kenti ise 1982'den bu yana ilk kez ev sahipliği yapacak. Sezon, 26 Kasım'daki Abu Dabi Grand Prix'siyle tamamlanacak.
Son iki yılın şampiyonu Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, bu sezonun da favori yarışçısı olarak öne çıkıyor. Markalar klasmanında, 8 yıl üst üste zirveye çıkan Mercedes'i geçerek geçen yıl ilk şampiyonluğuna ulaşan Red Bull ise aynı başarıyı bir kez daha tekrarlamayı hedefliyor.

Bahreyn'de en başarılı pilot Hamilton
Formula 1'de Mercedes takımından Büyük Britanyalı Lewis Hamilton, ilk kez 2004'te düzenlenen Bahreyn Grand Prix'sini 5 kez kazanarak etabın en başarılı pilotu unvanını elinde bulunduruyor.
Hamilton; 2014, 2015, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında podyumun zirvesine çıktı. Sıralama turlarını 3 kez kazanan 38 yaşındaki pilot, bu alandaki rekoru Alman Sebastian Vettel ile paylaşıyor.

2023 Takvimi
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2023 takvimi şöyle:

TarihGrand PrixYer5 MartBahreynSahir19 MartSuudi ArabistanCidde2 NisanAvustralyaMelbourne30 NisanAzerbaycanBakü7 MayısMiamiMiami21 MayısEmilia RomagnaImola28 MayısMonacoMonaco4 HaziranİspanyaBarcelona18 HaziranKanadaMontreal2 TemmuzAvusturyaSpielberg9 TemmuzİngiltereSilverstone23 TemmuzMacaristanBudapeşte30 TemmuzBelçikaSpa27 AğustosHollandaZandvoort3 EylülİtalyaMonza17 EylülSingapurSingapur24 EylülJaponyaSuzuka8 EkimKatarLosail22 EkimABDAustin29 EkimMeksikaMexico City5 KasımBrezilyaSao Paulo18 KasımLas VegasLas Vegas26 KasımAbu DabiYas Marina

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Anahtar Kelimeler:
Formula 1 Dünya Şampiyonası
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