Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE
BİST
4.924,64
ALTIN
1.242,19
DOLAR
19,24
STERLİN
24,02
EURO
21,01
10 KALEM LABORATUVAR MALZEMELERİ ÜSKÜDAR DEVLET HASTANESİ
10 KALEM LABORATUVAR MALZEMELERİ ÜSKÜDAR...
39 KALEM BASILI EVRAK , TÜKETİM SARF MALZEMESİ VE GÜVENLİK GÖREVLİLERİ İÇİN KIYAFET ALIMI DEVLET HASTANESİ-ESENYURT NECMİ KADIOĞLU SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDICILIKLARI
39 KALEM BASILI EVRAK ,...
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - İSTANBUL AVRUPA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR İL SAĞLIK...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...

Fransa'da ramazanda iftar için maçlara ara verilmesini yasaklama kararı tepki çekti

Fransa Futbol Federasyonunun (FFF), Müslüman futbolcular için iftarda maçlara ara verilmesini yasaklaması tepkiye yol açtı.

09 Nisan 2023 Pazar 12:20
0 Okunma
Fransa'da ramazanda iftar için maçlara ara verilmesini yasaklama kararı tepki çekti
Paris

FFF, Federal Hakemler Komisyonu (CFA) aracılığıyla 30 Mart'ta hakemlere elektronik posta göndererek, Müslüman futbolcuların oruçlarını açması için maçlara ara verilmemesini istedi ve aykırı davrananların ceza alabileceği uyarısında bulundu.

Elektronik postanın detaylarının basın ve sosyal medyada yer almasının ardından toplumun çeşitli kesimlerinden bu karara tepki gösterildi.

PSG taraftarları, "Bir hurma, bir bardak su, oldu FFF'nin kabusu" yazılı pankart açtı

Fransa Ligue 1'in lideri Paris Saint-Germain'in (PSG), 2 Nisan’da Olimpik Lyon'u ağırladığı maç öncesi PSG taraftar grubu Paris Ultra Kolektifi, Müslüman futbolculara yönelik bu adımı, açtıkları "Bir hurma, bir bardak su, oldu FFF'nin kabusu" yazılı pankartla protesto etti.

İngiltere Premier Lig takımı Aston Villa'da oynayan Fransız futbolcu Lucas Digne ise Instagram hesabında "2023'te kararlar nedeniyle bir maçı 20 dakika durdurabiliriz ama su içmek için bir dakika durduramayız." yazısını paylaşarak FFF'nin bu kararını eleştirdi.

İngiltere ve Fransa kıyaslaması

AA muhabiri Paris sokaklarında gençlere FFF'nin söz konusu adımını sordu.

Parisli Noam Placide, Fransa'yı bu konuda diğer ülkelerle kıyaslayarak, İngiltere'de futbolculara iftar için maçlarda zaman ayrıldığını anımsattı.

Placide, 90 dakikalık bir maçta iftarlarını açmak için futbolculara zaman verilebileceğini ifade ederek, bunun oyuncuların sahaya daha güçlü dönmelerini sağlayacağını savundu.

"90 dakikalık maçta bir dakika bir şey değil"

Bir diğer Paris sakini Sabrina Khelfallah ise FFF'nin futbolculara iftar için maç sırasında ara verilmesini istememesine anlam veremediğini belirterek, bunun sadece maçta 1 dakikaya mal olacağını, ardından maça kalındığı yerden devam edilebileceğine dikkati çekti.

Khelfallah, FFF'ye bu konuda katılmadığını dile getirerek, "İzin vermeleri gerekir, 90 dakikalık maçta bir dakika bir şey değil." dedi.

İspanya'da iftar için maçlara ara veriliyor

Paris'e turistik seyahat için gelen Fas asıllı İspanyol Ismail Enjri (20), İspanya'da amatör ligde futbol oynadığını söyledi. Enjri, İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) ve ülkesinin amatör liginde iftarını açabilmeleri için Müslüman futbolculara zaman verildiğini anlattı.

Fransa'da La Liga'dakinden daha fazla Müslüman futbolcu olduğunu anımsatan Enjri, FFF'nin iftar için maçlara ara verilmemesini istemesine ilişkin "Bir Müslüman olarak, haksızlık bu." yorumunu yaptı.

AA

Anahtar Kelimeler:
FransaFutbolFederasyonuFFFMüslümanfutbolcular
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
NBA'de Clippers, Blazers'ı 136-125 yendi
NBA'de Clippers, Blazers'ı 136-125 yendi
Trabzonspor bu sezon eski günlerinin uzağında kaldı
Trabzonspor bu sezon eski günlerinin uzağında kaldı
Ragbi Kadın Milli Takımı oyuncusu Ayça Akçınar, olimpiyat hayaliyle çalışıyor
Ragbi Kadın Milli Takımı oyuncusu Ayça Akçınar, olimpiyat hayaliyle çalışıyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans