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Fransa, Dünya Kupası finalinde Arjantin'in rakibi oldu

Fransa, FIFA Dünya Kupası yarı final maçında Fas’ı 2-0 mağlup ederek finalde Arjantin’in rakibi oldu.

15 Aralık 2022 Perşembe 00:05
Fransa, Dünya Kupası finalinde Arjantin'in rakibi oldu

Katar’da düzenlenen FIFA Dünya Kupası yarı final maçında Fransa ile Fas, Al Bayt Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Fransa Milli Takımı mücadeleye; Lioris, Kounde, Varane, Konate, Hernandez, Tchouameni, Fofana, Dembele, Griezmann, Mbappe ve Giroud ilk 11’i ile çıkarken; Fas ise Bono, Hakimi, Dari, Saiss, El Yamiq, Mazraoui, Ounahi, Amrabat, Ziyech, Boufal ve En Nesyri ilk 11’i ile maça başladı. Mücadelenin henüz 5’inci dakikasında Fransa, Theo Hernandez’in golüyle öne geçti ve ilk yarı 1-0 Fransa üstünlüğü ile geçildi. 78’inci dakikada Dembele’nin yerine oyuna giren Kolo Muani, 79’da takımını 2-0 üstünlüğe taşıyan golü attı. Mücadelede başka gol olmadı ve 2-0 kazanan Fransa, finalde Arjantin’in rakibi oldu.

SAISS OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Fas’ın çeyrek finalde Portekiz’e karşı oynadığı maçta sakatlanarak kenara gelen ve bu maç öncesinde oynayıp oynamayacağı belli olmayan Beşiktaşlı futbolcu Romain Saiss, mücadeleye ilk 11’de başladı. 32 yaşındaki oyuncu karşılaşmaya ilk 11’de başlamasına rağmen karşılaşmaya devam edemeyip 21’inci dakikada yerini Selim Amallah’a bıraktı.

FIFA Dünya Kupası’nda Fransa - Arjantin finali pazar günü 18.00’de oynanacak. Turnuvanın üçüncülük maçında ise Hırvatistan ile Fas cumartesi günü saat 18.00’de mücadele edecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FransaFIFA Dünya KupasıFasFutbolKatar
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