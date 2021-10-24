Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 24
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1479.93
ALTIN
554.31
DOLAR
9.6155
STERLİN
13.2482
EURO
11.2367
59 kalem temizlik malzemesi alınacaktır
59 kalem temizlik malzemesi...
2.400 Kg et ürünü satın alınacaktır
2.400 Kg et ürünü...
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAK
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAK
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi alım ilanı
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi...

Fraport TAV Antalyaspor - Medipol Başakşehir: 1-2

Süper Lig'in 10'uncu haftasında Fraport TAV Antalyaspor, sahasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'e 2-1 yenildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
24 Ekim 2021 Pazar 18:22
0 Okunma
Fraport TAV Antalyaspor - Medipol Başakşehir: 1-2

8'inci dakikada Doğukan Sinik çalımlarla ceza sahası önüne kadar girdi ve topu Amilton'a aktardı. Amilton, ceza yayı üzerinde Lima'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Amilton, 'devam' kararı veren hakeme uzun süre itiraz etti.

16'ncı dakikada Berkay Özcan ceza yayı içinden sert vurdu. Kaleye giden topu kaleci Boffin sol elinin parmaklarıyla uzaklaştırdı.

18'inci dakikada ceza sahasının dışında topla buluşan Doğukan Sinik'in vuruşunda topa kaleci Volkan sahip oldu.

29'uncu dakikada ceza sahası yayında topla buluşan Doğukan Sinik, pasını soldan içeriye koşan Güray Vural'a aktardı. Güray'ın soldan ortasında da Doğukan Sinik'in kafa vuruşu az farkla auta gitti.

32'nci dakikada Edin Visca'nın pasında ceza alanı içinde topla buluşan Berkay Özcan, kaleci Boffin'i de çalımlayarak meşin yuvarlağı ağlara bıraktı: 0-1.

İlk yarı Medipol Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi.

56'ncı dakikada Ndayishimiye orta sahadan koşarak, topu ceza sahası içine giren Berkay Özcan'a aktardı. Kaleciyi de geçen Berkay topu boş kaleye gönderdi: 0-2.

74'üncü dakikada sağ kanattan topa rakip ceza sahasına giren Gulbrandsen, pasını Edin Visca'ya aktardı. Bu futbolcunun sert şutunu kaleci Boffin çeldi.

80'inci dakikada Miloseviç'in pasında ceza alanı içinde topla buluşan Doğukan Sinik'in şutu kaleci Volkan'da kaldı.

90+5'inci dakikada Doğukan Sinik'in sağ çaprazdan şutu kaleci Volkan'dan geri döndü. Dönen topu önünde bulan Ghacha'nın vuruşu ağlara gitti: 1-2.

Medipol Başakşehir, karşılaşmayı 2-1 kazandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fraport TAV AntalyasporMedipol BaşakşehirSüper LigFutbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Demir Grup Sivasspor - Adana Demirspor: 1-1
Demir Grup Sivasspor - Adana Demirspor: 1-1
VavaCars Fatih Karagümrük: 1 - Atakaş Hatayspor: 1
VavaCars Fatih Karagümrük: 1 - Atakaş Hatayspor: 1
Trabzonspor liderliğini sürdürdü
Trabzonspor liderliğini sürdürdü
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans