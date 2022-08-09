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Fredrik Midtsjö: Önceliğimiz şampiyon olmak

09 Ağustos 2022 Salı 15:52
Fredrik Midtsjö: Önceliğimiz şampiyon olmak

İSTANBUL - Galatasaray'ın yeni transferleri Fredrik Midtsjö, burada şampiyonluk yaşamak istediğini belirterek, "Takımla birlikte şampiyonluk yaşamak istiyorum. Hocamla birlikte yeni bir deneyim yaşayacağız. Taraftar benim için çok önemli. Tutkulu bir taraftarımız var. Önceliğimiz şampiyon olmak" dedi.

Norveçli orta saha, sabah antrenmanı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Fredrik Midtsjö, şu açıklamalarda bulundu;

"Şimdilik çok iyi gidiyor. Takım arkadaşlarımızla tanışıyoruz. İlk maçta güzel hisler bırakmak benim için önemliydi. Takıma alışmam çok önemli. Bu süreç devam edecek. Takıma sadık bir oyuncuyum. Birlikte daha iyi işler yapacağız."

"Teklifi aldığımda heyecanlandım. Galatasaray Türkiye’nin en büyük takımı. İyi bir başlangıç yaptık. Galatasaray taraftarı ile karşılaşmaktan çok heyecanlanıyorum. İyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Saha dışında farklı, sessiz bir insanım. Sahaya çıktığım zaman tutkuyla oynuyorum. Futbol benim için bir tutku. Bu kulüpte oynamak benim için heyecan verici."

"Forma rekabeti konusunda bir kaygım yok. Ben şansım olduğu süre oynamaktan memnunum. Şampiyonluk adına takımda birçok kaliteli oyuncunun olması iyi bir şey."

"TUTKULU BİR TARAFTARIMIZ VAR"

"Dinamik bir oyuncuyum. 6 ve 8 numarada rahat bir şekilde oynayabiliyorum. Top sürme konusunda bir çekincem yok. Hocam için hangisi uygun olacaksa takımıma orada yardımcı olmaya hazırım."

"Takımla birlikte şampiyonluk yaşamak istiyorum. Hocamla birlikte yeni bir deneyim yaşayacağız. Taraftar benim için çok önemli. Tutkulu bir taraftarımız var. Önceliğimiz şampiyon olmak."

"Aynı dili konuştuğumuz için Omar ile iletişimimiz var. Çok iyi bir oyuncu grubu var. Hepsi geldiğim andan beri beni kucakladı. Genel olarak bunun devamını dört gözle bekliyorum."

"Galatasaray’ın Türkiye’nin en iyi kulübü, en iyi taraftara sahip olduğunu biliyordum. Teklif geldiğinde gurur duydum. Bu hafta stadyumda oynamak için sabırsızlanıyorum."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fredrik MidtsjöGalatasaray
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