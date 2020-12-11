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Frutti Extra Bursaspor, Anadolu Efes’e konuk oluyor

Frutti Extra Bursaspor, ING Basketbol Süper Ligi’nin 12’nci hafta mücadelesinde şampiyonluk adaylarından Anadolu Efes’e konuk olacak. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak olan bu zorlu randevu, yarın saat 17.30’da başlayacak.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
11 Aralık 2020 Cuma 12:20
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Frutti Extra Bursaspor, Anadolu Efes’e konuk oluyor

BURSA - Sezona iyi başlangıcına karşın, akabinde gelen üst üste yenilgiler ile birlikte ligin alt sıralarına demirleyen Frutti Extra Bursaspor, ligde oynadığı son 5 maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Dış sahada da, sezonun ilk deplasmanında galibiyet elde eden ancak sonraki 4 maçını kaybeden Bursa temsilcisi; geride kalan haftalarda 3 galibiyet, 7 mağlubiyetle 14’üncü sırada haftaya girdi.

Avrupa’da da henüz galibiyet elde edemeyen Bursa temsilcisi, çıktığı 7 maçta da mağlup oldu.

Anadolu Efes ise, ligde oynadığı 10 maçı da kazanmasını bildi. Ligde kayıpsız yoluna devam eden İstanbul temsilcisi, Euroleague’de de 7 galibiyet, 6 mağlubiyet ile mücadele gösteriyor. Ligde son olarak Petkimspor’u deplasmanda 71-75’lik skorla yenen Anadolu Efes, dün Avrupa’da çıktığı Valencia Basket deplasmanından ise 76-74’lük yenilgi ile döndü. İki takım, tarihlerinde ilk kez geçtiğimiz sezon ING Basketbol Süper Ligi’nde karşı karşıya gelirken; İstanbul’daki maçı 86-55, Bursa’daki maçı ise 86-95’lik skorla kazanan taraf Anadolu Efes oldu.

Anahtar Kelimeler:
Frutti Extra BursasporING Basketbol Süper LigiAnadolu Efes
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