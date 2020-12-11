Frutti Extra Bursaspor, Anadolu Efes’e konuk oluyor

BURSA - Sezona iyi başlangıcına karşın, akabinde gelen üst üste yenilgiler ile birlikte ligin alt sıralarına demirleyen Frutti Extra Bursaspor, ligde oynadığı son 5 maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Dış sahada da, sezonun ilk deplasmanında galibiyet elde eden ancak sonraki 4 maçını kaybeden Bursa temsilcisi; geride kalan haftalarda 3 galibiyet, 7 mağlubiyetle 14’üncü sırada haftaya girdi.



Avrupa’da da henüz galibiyet elde edemeyen Bursa temsilcisi, çıktığı 7 maçta da mağlup oldu.



Anadolu Efes ise, ligde oynadığı 10 maçı da kazanmasını bildi. Ligde kayıpsız yoluna devam eden İstanbul temsilcisi, Euroleague’de de 7 galibiyet, 6 mağlubiyet ile mücadele gösteriyor. Ligde son olarak Petkimspor’u deplasmanda 71-75’lik skorla yenen Anadolu Efes, dün Avrupa’da çıktığı Valencia Basket deplasmanından ise 76-74’lük yenilgi ile döndü. İki takım, tarihlerinde ilk kez geçtiğimiz sezon ING Basketbol Süper Ligi’nde karşı karşıya gelirken; İstanbul’daki maçı 86-55, Bursa’daki maçı ise 86-95’lik skorla kazanan taraf Anadolu Efes oldu.