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Futbolda bugün ve 8 Şubat Çarşamba günü oynanacak müsabakalar ertelendi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve birçok ili etkileyen deprem nedeniyle bugün ve 8 Şubat Çarşamba günü oynanacak maçların ertelendiğini duyurdu.

06 Şubat 2023 Pazartesi 15:10
Futbolda bugün ve 8 Şubat Çarşamba günü oynanacak müsabakalar ertelendi

İSTANBUL - TFF'den yapılan açıklamada, tehir edilen müsabakalara ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve başta Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ilimizde hissedilen deprem sonucu can kayıplarımızın, yaralıların olması ve devam eden arama kurtarma çalışmaları nedeniyle; bugün Spor Toto Süper Lig'de HangiKredi Ümraniyespor-Adana Demirspor, Fenerbahçe-Arabam.com Konyaspor, Bitexen Giresunspor-Yukatel Kayserispor, Spor Toto 1. Lig'de Eyüpspor-Bodrumspor ve TFF 2. Lig'de 8 Şubat Çarşamba günü oynanması planlanan tüm müsabakalar ileri bir tarihe ertelenmiştir."

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Futbol FederasyonuMüsabakaErteleme
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