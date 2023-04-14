Futbolda haftanın programı

İstanbul

Spor Toto Süper Lig'de 29, Spor Toto 1. Lig'de 33. hafta maçları oynanacak. TFF 2. Lig'e 32, TFF 3. Lig'e ise 29. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Süper Lig

Bugün

20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Corendon Alanyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.30 Galatasaray-Yukatel Kayserispor (Nef)

Yarın:

16.00 İstanbulspor-Medipol Başakşehir (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Adana Demirspor-Kasımpaşa (Yeni Adana)

20.30 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Ülker)

16 Nisan Pazar:

16.00 Bitexen Giresunspor-Demir Grup Sivasspor (Çotanak Spor Kompleksi)

20.30 Trabzonspor-Beşiktaş (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

1. Lig

Yarın:

16.00 Tuzlaspor-Bodrumspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

20.30 Altaş Denizlispor-Ankara Keçiörengücü (Denizli Atatürk)

16 Nisan Pazar:

16.00 Erzurumspor FK-Manisa FK (Pendik)

20.30 Göztepe-Eyüpspor (Gürsel Aksel)

17 Nisan Pazartesi:

16.00 Beyçimento Bandırmaspor-Sakaryaspor (Bandırma 17 Eylül)

20.30 Gençlerbirliği-Altay (Eryaman)

20.30 Dyorex Boluspor-Çaykur Rizespor (Bolu Atatürk)

TFF 2. Lig

Kırmızı Grup:

Yarın:

14.00 1461 Trabzon FK-Sarıyer (Ortahisar Yavuz Selim)

15.00 Fethiyespor-Bucaspor 1928 (Fethiye İlçe)

15.00 Pazarspor-AFC Kablo Kanalları Uşakspor (Pazar İlçe)

15.00 Weecoins Kırklarelispor-Baynet İnşaat Balıkesirspor (Kırklareli Atatürk)

15.00 İskenderunspor-Ankara Demirspor (Eyüp)

15.00 Bitexen Vanspor FK-Kocaelispor (Van Atatürk)

15.00 Zonguldak Kömürspor-Kırşehir FK (Karaelmas K. Köksal)

15.00 Teco Karacabey Belediyespor-Etimesgut Belediyespor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

Beyaz Grup:

Yarın:

15.00 Kuzey Marmara A.Ş Arnavutköy Belediyespor-Şanlıurfaspor (Bolluca)

15.00 Isparta 32-Somaspor (Isparta Atatürk)

15.00 Menemen FK-Eşin Group Nazilli Belediyespor (Menemen İlçe)

15.00 Düzce Cam Düzcespor-Bursaspor (Düzce 18 Temmuz)

15.00 Anagold 24Erzincanspor-Hes İlaç Afyonspor (Erzincan 13 Şubat Şehir)

15.00 İnegölspor-Batman Petrolspor (İnegöl İlçe)

15.00 Bayburt Özel İdarespor-Çorum FK (Bayburt Genç Osman)

15.00 Tarsus İdman Yurdu-Sivas Belediyespor (Tarsus İlçe)

15.00 Ankaraspor-Amed Sportif Faaliyetler (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

TFF 3. Lig

1. Grup:

16 Nisan Pazar:

15.00 1922 Konyaspor-Entegre Solar Elazığspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

15.00 Hacettepe 1945-Exenpay Yeni Mersin İdmanyurdu (Çubuk İlçe)

15.00 Karşıyaka-BC Group Ağrı 1970 (Alsancak Mustafa Denizli)

15.00 Eskişehirspor-İdaş Çatalcaspor (Eskişehir Yeni)

15.00 1954 Kelkit Belediyespor-Amasyaspor FK (Kelkit İlçe)

15.00 Edirnespor-Yomraspor (Edirne 25 Kasım)

15.00 Belediye Derincespor-Nevşehir Belediyespor (Belediye Derincespor Doğal Çim)

15.00 Gema Polimer Şile Yıldızspor-Belediye Kütahyaspor (Şile)

15.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-52 Orduspor FK (Faruk Çelik)

2. Grup:

16 Nisan Pazar:

13.30 Yeşilyurt D.Ç Ofspor-Kuşadasıspor (Of İlçe)

15.00 Karaman FK-Gümüşhane Sportif Faaliyetler (Kemal Kaynaş)

15.00 23 Elazığ FK-Kınay Bulvarspor (Elazığ Doğukent)

15.00 Darıca Gençlerbirliği-Amberçay Eynesil Belediyespor (Darıca İlçe)

15.00 Turgutluspor-Ergene Velimeşespor (Turgutlu 7 Eylül)

15.00 Orduspor 1967-Ayvalıkgücü Belediyespor (Yeni Ordu)

15.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Iğdır Şehir)

3. Grup:

16 Nisan Pazar:

13.00 Muş 1984 Muşspor-Bitexen Sapanca Gençlikspor (Muş Şehir)

15.00 Kepez Belediyespor-Artvin Hopaspor (Kepez Hasan Doğan)

15.00 Akhisarspor-Fatsa Belediyespor (Spor Toto Akhisar)

15.00 Bursa Yıldırımspor-Güneş Holding Çankaya FK (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

15.00 Efeler 09 FK-Siirt İl Özel İdaresi (Adnan Menderes)

15.00 Merkür Holding Erbaaspor-Bergama Belediyespor (Erbaa İlçe)

15.00 Büyükçekmece Tepecikspor-68 Aksaray Belediyespor (Tepecik Şenol Güneş)