Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 19
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1180
ALTIN
527.398
DOLAR
8.4319
STERLİN
11.0963
EURO
9.9736
"Futbolda Sözde Şike" davası devam ediyor
Son Dakika
"Futbolda Sözde Şike" davası devam...
ABD'de bıçak sırtı seçim
Son Dakika
ABD'de bıçak sırtı seçim
FED faizleri sabit bıraktı
Son Dakika
FED faizleri sabit bıraktı
Tuzla'da korkutan yangın!
Son Dakika
Tuzla'da korkutan yangın!

"Futbolda Sözde Şike" davası devam ediyor

"Futbolda Sözde Şike" davası Çağlayan Adliyesi'nde görülmeye devam ediyor.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
06 Kasım 2020 Cuma 10:33
0 Okunma
"Futbolda Sözde Şike" davası devam ediyor

İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin aldığı kararı Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi'nin usul eksikliği nedeniyle bozması sonucu yeniden görülmeye başlanan "Futbolda Sözde Şike" davası, Çağlayan Adliyesi'nde devam ediyor. 

Mahkeme, 16 Temmuz 2020 tarihinde, Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım ile birlikte 6 kişinin dosyasının ayrılmasına, 2016/62 no'lu dosyanın incelenmek üzere istenmesine, kumpas davasındaki delillerin gözden geçirilmesine ve yeni duruşmanın 6 Kasım 2020 tarihine ertelenmesine hükmetmişti. 31 sanık hakkındaki dava saat 10.00'da, Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım ile birlikte 6 kişinin yer aldığı diğer dava ise 11.00'de başlayacak.

Bugün yeniden görülmeye başlanan duruşmaya; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri Fethi Pekin, Burak Kızılhan, eski başkan Aziz Yıldırım, eski yöneticiler Şekip Mosturoğlu, Ali Yıldırım, Önder Fırat, İlhan Ekşioğlu, Cenk Başak ve avukat Naim Karakaya katıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FutbolşikeDavaMahkeme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yusuf Yazıcı hattrick yaptı
Yusuf Yazıcı hattrick yaptı
550 kilometre pedallayıp Ata'nın huzuruna çıkacaklar
550 kilometre pedallayıp Ata'nın huzuruna çıkacaklar
Sivasspor - Karabağ: 2-0
Sivasspor - Karabağ: 2-0
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans