Galatasaray: 4 - Atakaş Hatayspor: 0

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor karşısında ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

7. dakikada Barış Alper'in sağdan ortasında penaltı noktası üzerindeki Oliveira'nın bekletmeden vurduğu top kaleci Erce'de kaldı.

9. dakikada sarı-kırmızılılar öne geçti. Abdülkerim'in uzun gönderdiği topu ceza sahası yayı içindeki Recep Burak uzaklaştırmak istedi ancak meşin yuvarlak ceza sahası içi sol çaprazdaki Kerem'de kaldı. Bu oyuncu, meşin yuvarlağı karşı karşıya kaldığı kaleci Erce'nin üzerinden ağlara gönderdi: 1-0.

18. dakikada Kamil Ahmet'in derinlemesine pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan El Kaabi'nin karşı karşıya vuruşunda, kaleci Muslera ayaklarıyla meşin yuvarlağı kornere çeldi.

27. dakikada Dubois'in soldan ortasında altıpas gerisinde yükselen Barış Alper'in kafayla vurduğu top yandan auta çıktı.

36. dakikada hızlı gelişen atakta solda topu alarak içeri kat eden Ribeiro'nun pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan El Kaabi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

45+4. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Icardi'nin pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Dubois'in bekletmeden ortaladığı topa altıpas içindeki Mata uygun durumda kafayla vurdu ve fileleri havalandırdı: 2-0.

45+6. dakikada ev sahibi ekip bir gol daha buldu. Hatayspor savunmasının hatasında topu kapan Icardi'nin ceza sahası yayı gerisinden şutunda, top kaleci Erce'den döndü. Pozisyonu takip eden Mata, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0.

Müsabakanın ilk yarısı sarı-kırmızılıların 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

48. dakikada hızlı gelişen ve 2'ye 2 yakaladıkları pozisyonda sağ kanatta topla buluşan El Kaabi ceza sahasına kadar sokuldu. Nelsson'dan sıyrılan Faslı futbolcu, sağ çaprazda Muslera ile karşı karşıya kaldı. Zamanında kalesini terk eden tecrübeli file bekçisi, yatarak rakibinin önündeki topa sahip oldu ve kalesinde önemli bir tehlikeyi savuşturdu.

60. dakikada ceza sahası yayı içinde topla buluşan Barış Alper'in vuruşunda top yandan auta çıktı.

77. dakikada Galatasaray farkı 4'e taşıdı. Yunus'un ara pasıyla ceza sahasına giren Gomis, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-0.

90+1. dakikada Yunus'un ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Erce sağına uzanarak topun ağlara gitmesini önledi.

Müsabaka sarı-kırmızılı ekibin 4-0 galibiyetiyle tamamlandı.