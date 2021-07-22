Galatasaray Avrupa'da ağır yara aldı: 5-1

Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda PSV'ye 5-1 mağlup oldu. PSV'ye galibiyeti getiren golleri 2, 35 ve 84'üncü dakikalarda Zahavi, 51 ve 88'inci dakikalarda Götze kaydetti. Galatasaray'ın tek golü ise 42'nci dakikada Emre Kılınç'tan geldi. Karşılaşmanın rövanşı 28 Temmuz Çarşamba günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.