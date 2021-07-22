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Galatasaray Avrupa'da ağır yara aldı: 5-1

Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda PSV'ye 5-1 mağlup oldu. PSV'ye galibiyeti getiren golleri  2, 35 ve 84'üncü dakikalarda Zahavi, 51 ve 88'inci dakikalarda Götze kaydetti. Galatasaray'ın tek golü ise 42'nci dakikada Emre Kılınç'tan geldi. Karşılaşmanın rövanşı 28 Temmuz Çarşamba günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
22 Temmuz 2021 Perşembe 11:46
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Galatasaray Avrupa'da ağır yara aldı: 5-1

2'nci dakikada PSV öne geçti. Marcao'nun geri pasında Muslera topu kontrol edemeyince araya giren Eran Zahavi, plase bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

4'üncü dakikada PSV tehlikeli geldi. Max'ın sol kanattan ceza sahası içerisine çevirdiği topla buluşan Vertessen'in sert vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

35'inci dakikada PSV farkı 2'ye çıkardı. Emre Kılınç'ın orta sahada kaptırdığı topta, hızlı paslaşmalarla atağa kalkan PSV'de van Ginkel'in pasıyla sağ kanattan ceza sahası içerisine giren Madueke pasını altıpas üzerindeki Zahavi'ye çıkardı. Bu oyuncunun topa dokunuşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.

42'nci dakikada Galatasaray farkı 1'e indirdi. Ömer Bayram'ın sol kanattan ceza sahası içerisine yaptığı ortaya iyi yükselen Emre Kılınç'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

51'inci dakikada PSV, farkı tekrardan 2'ye çıkardı. Zahavi'nin arapasıyla ceza sahası içerisine hareketlenen Götze'nin tek vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1.

84'üncü dakikada PSV, farkı 3'e çıkardı. Mohamed'in orta sahadan yaptığı ters kafa vuruşunda savunmanın arkasına hareketlenen Zahavi, kaleci Muslera'dan sıyrılarak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 4-1.

88'inci dakikada PSV, skoru 5-1'e getirdi. Max'ın sol kanattan yaptığı ortada Götze'nin kafa vuruşunda top Muslera'nın müdahalesine rağmen filelerle buluştu.

Karşılaşmada başka gol olmayınca PSV, sahadan 5-1 galip ayrıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Şampiyonlar LigiGalatasarayPSV
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