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Galatasaray, Avrupa Ligi'nde gruplara adını yazdırdı

Galatasaray - Randers: 2-1

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
27 Ağustos 2021 Cuma 09:19
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Galatasaray, Avrupa Ligi'nde gruplara adını yazdırdı

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda 1-1 biten ilk maçın rövanşında Galatasaray, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanan maçta Danimarka temsilcisi Randers’ı ağırladı. Karşılaşmayı 2-1 kazanan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmayı başardı. Sarı kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri 48'inci dakikada van Aanholt ve 59'uncu dakikada kendi kalesine Lauenborg kaydetti.

11’inci dakikada Randers öne geçti. Kehinde’nin sağ kanattan ortasında penaltı noktası üzerinde Egho’nun kafa vuruşunda yerden seken top Muslera’nın üzerinden ağlarla buluştu: 0-1.

20’nci dakikada sağ kanatta topla buluşan Boey’un pasında ceza yayı önünde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, topu düzelttikten sonra şutunu çekti ancak top kaleci Carlgren’de kaldı.

32’nci dakikada Babel’in sol kanattan çizgiye iner inmez ortasında ceza yayı içinde topla buluşan Boey’un şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

32’nci dakikada Feghouli’nin ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Diagne’nin kaleciyi geçtikten sonra çektiği şut üst kale direğine çarparak oyun alanına döndü.

40’ıncı dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Kehinde’nin şutu az farkla yandan auta gitti.

42’nci dakikada sol kanattan Aanholt’un ortasında ceza sahası içinde bomboş durumdaki Babel’in kafa vuruşu kalecide kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

48’inci dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Ceza yayı önünde topla buluşan Babel, pasını ceza sahası içi sol çaprazdaki Aanholt’a çıkardı. Aanholt’un uzak kale direğine şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

49’uncu dakikada sarı-kırmızılılar, bulduğu iki net pozisyonla öne geçme şansını değerlendiremedi. Feghouli’nin ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Diagne’nin ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunu kaleci kurtarmayı başardı. Baskısını sürdüren Galatasaray’da pozisyonun devamında ceza sahası içi sağ çaprazda tekrar topla buluşan Diagne’nin şutu bu sefer de üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

59’uncu dakikada Galatasaray öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Barış’ın sıfıra inerek çevirdiği topta, altı pas içindeki topu uzaklaştırmak isteyen Piesinger’in vuruşu takım arkadaşı Lauenborg’a çarparak ağlarla buluştu: 2-1.

82'nci dakikada Johnsen'in kullandığı serbest vuruşta Diagne meşin yuvarlağı ceza sahası dışarısına uzaklaştırdı. Topu önünde bulan Bundgaard Kristensen'in sert vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

90+4'üncü dakikada Berkan'ın pasıyla sol kanattan ceza sahası içerisine giren van Aanholt, meşin yuvarlağı düzeltip sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ama top, yan direkten geri geldi.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Galatasaray, sahadan 2-1 galip ayrılarak gruplara kaldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayRandersUEFA Avrupa Ligi
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