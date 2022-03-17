Galatasaray, Avrupa'ya veda etti

6'ncı dakikada Berkan Kutlu'nun uzun pasında savunma arkasına sarkan Gomis, rakibinden sıyrıldıktan sonra penaltı noktasına yakın bir bölgeden vuruşunu yaptı, top savunmaya çarptı.

10'uncu dakikada Pedri'nin pasında Nelsson ve Marcao'nun arasına kaçan De Jong, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu auta yolladı.

28'inci dakikada Cicaldau'nun kullandığı köşe vuruşunda Marcao'nun kafa vuruşu ağlara gitti: 1-0.

37'nci dakikada topla buluşan Pedri, çalımlarla ceza sahasına girdi. Rakiplerinden sıyrılarak altıpas üzerine kadar ilerleyen Pedri, yaptığı vuruşla ağları sarstı: 1-1.

45+3'üncü dakikada Traore'nin sağ kanattan içeri kestiği ortada Aubameyang'ın yaptığı kafa vuruşu üst direğe çarparak auta gitti.

İlk yarı 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

49'uncu dakikada Busquets'in ceza sahası dışından yaptığı vuruş savunmadan sekti, kaleci Pena topu çıkardı. Dönen topa Torres vuruşunu yaptı, Pena bir kez daha başarılı oldu. Bir kez daha seken topu De Jong kafayla altıpasa indirirken, burada bulunan Aubameyang'ın vuruşu ağlarla buluştu: 1-2.

60'ıncı dakikada Van Aanholt'un ceza sahası dışından çektiği sert şut az farkla üstten auta gitti.

90+3'üncü dakikada Alba'nın sol kanattan ceza sahası içerisine yerden attığı pasta Depay'ın vuruşu yandan auta gitti.

Müsabaka deplasman ekibinin 2-1'lik üstünlüğü ile son buldu.